Alstom signe un contrat d'environ 920 millions d'euros pour 47 trains au Mexique
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 11:08

Le logo d'Alstom

Alstom a ‍annoncé vendredi la signature d'un ‌contrat d'environ 920 millions d'euros ​avec l’Agence mexicaine ⁠de régulation du transport ferroviaire (ARTF) ⁠pour ‍47 trains ⁠voyageurs DMU.

"Le contrat est évalué ​à 20,2 milliards de pesos ⁠mexicains (soit environ ​920 millions d’euros)", ​précise ​le groupe français ​dans ⁠un communiqué.

"Outre la fourniture de 47 trains, ‌il comprend également la maintenance complète pendant cinq ans."

(Rédigé par Augustin ‌Turpin)

