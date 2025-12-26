Alstom signe un contrat d'environ 920 millions d'euros pour 47 trains au Mexique

Le logo d'Alstom
Alstom a annoncé vendredi la signature d'un contrat d'environ 920 millions d'euros avec l’Agence mexicaine de régulation du transport ferroviaire (ARTF) pour 47 trains voyageurs DMU.
"Le contrat est évalué à 20,2 milliards de pesos mexicains (soit environ 920 millions d’euros)", précise le groupe français dans un communiqué.
"Outre la fourniture de 47 trains, il comprend également la maintenance complète pendant cinq ans."
(Rédigé par Augustin Turpin)
