Budget 2026 : le Japon augmente ses dépenses de défense face aux tensions avec la Chine

Sanae Takaichi, Première ministre japonaise, lors d'une séance plénière du sommet des dirigeants du G20 au Nasrec Expo Centre de Johannesburg, le 22 novembre 2025. ( POOL / LEON NEAL )

Tokyo prévoit un budget record de 122.300 milliards de yens, dont 9.000 milliards pour renforcer ses capacités militaires face à Pékin.

Ce budget de 122.300 milliards de yens (environ 665 milliards d'euros) pour l'exercice qui débutera le 1er avril 2026 prévoit quelque 9.000 milliards de yens pour la défense , la Première ministre Sanae Takaichi souhaitant accélérer la modernisation militaire du pays face à la détérioration des relations avec la Chine .

Le ministère de la Défense a estimé dans un document de présentation que "le Japon fait face à l'environnement sécuritaire le plus grave et complexe depuis la fin de la guerre" , soulignant la nécessité de "renforcer fondamentalement" ses capacités de défense .

Le budget inclut 100 milliards de yens pour le système côtier dit "SHIELD", conçu pour mobiliser des drones face à une éventuelle invasion de troupes étrangères. Le Japon espère que SHIELD sera achevé d'ici mars 2028, sans précision pour l'instant sur la portion du littoral concernée.

Ce budget de 122.000 milliards de yens dépasse les 115.000 milliards demandés pour l'exercice en cours.

Les marchés s'inquiètent des dépenses massives du gouvernement Takaichi, susceptibles d'alourdir une dette publique japonaise qui devrait déjà dépasser 232% du PIB en 2025 selon le Fonds monétaire international (FMI).

Le Japon propose un plan de relance de 100 milliards d’euros

Début décembre, le Parlement a approuvé un important budget supplémentaire pour financer un plan de relance de plus de 100 milliards d'euros, ce qui a fait chuter le yen et bondir le rendement des obligations d'État japonaises.

Sanae Takaichi défend ces dépenses publiques importantes pour stimuler la croissance économique. "Ce dont le Japon a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'affaiblir notre force nationale par des politiques d'austérité excessives, mais de la renforcer par des politiques budgétaires proactives", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse la semaine dernière.

Dans un entretien publié mardi 23 décembre par le quotidien économique Nikkei , la dirigeante a réaffirmé son engagement envers la santé financière du pays, rejetant toute "émission irresponsable d'obligations ou baisse d'impôts".

La taille actuelle du budget ne devrait pas surprendre le marché obligataire, a estimé Takahide Kiuchi, économiste de l'institut de recherches Nomura. Mais, une hausse trop importante "aggraverait la tourmente sur le marché obligataire, déjà en mode crise".

" Si la chute du yen et du prix des obligations accélère en raison de la taille du budget, cela accentuerait les inquiétudes quant aux effets négatifs sur l'économie et la vie des Japonais ."

Un yen faible renchérit le coût des importations pour le Japon, dont le pays dépend pour les produits alimentaires, l'énergie et les matières premières.

Le projet de budget doit encore être approuvé par le Parlement.