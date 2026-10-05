Transgene présentera un poster sur les données précliniques de son virus oncolytique innovant au SITC 2026

Strasbourg, France, le 5 octobre 2026 à 8h00 (CET) – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies basées sur des vecteurs viraux pour le traitement contre le cancer, présentera un poster à la conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) mettant en avant les données précliniques générées avec PoxSTG-EEV, un virus oncolytique enveloppé, développé pour une administration systémique.

Le SITC se tiendra à Phoenix (Arizona, États-Unis) du 4 au 8 novembre 2026.





Détails du poster



Titre : “PoxSTG-EEV: a Novel Enveloped Virion–Based Formulation of a Chimeric Oncolytic PoxVirus Adapted for Systemic Delivery”



• Numéro d’abstract : 1050

• Date : 7 novembre 2026

• Auteurs : Johann Foloppe, Juliette Kempf, Michèle Klein, Julie Hortelano, Baptiste Moreau, Laurine Gault, Isabelle Farine, Philippe Erbs





L’abstract sera disponible sur le site internet du SITC le 3 novembre 2026 à 15h00 (heure de Paris).



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