Air Liquide veut racheter pour 4 milliards d'euros d'actions d'ici 2028

Le géant français des gaz industriels Air Liquide prévoit de lancer un programme de rachat d'actions de 4 milliards d'euros d'ici 2028, annonce-t-il dans le cadre de son nouveau plan stratégique à horizon 2030 lundi.

( AFP / KIRAN RIDLEY )

D'ici 2030, le retour sur investissement pour les actionnaires "sera considérablement renforcé", avec toujours "une politique de dividende régulier et soutenu" et, "pour la première fois", ce programme de rachat d'actions - qui fait mécaniquement monter le cours de bourse -, indique le groupe.

En septembre, le Financial Times avait révélé la présence au capital du groupe français du fonds activiste américain Elliott, ce qui n'a pas été confirmé ni démenti.

Cette catégorie de fonds entend valoriser son investissement en demandant des changements dans le fonctionnement de l'entreprise ciblée, pour en améliorer la performance économique. Cela fait monter le cours de Bourse et permet au fonds de faire une plus-value à la revente.

Dans le cas d'Air Liquide, Elliott n'a pas communiqué ni pointé d'éventuels axes d'amélioration, mais certains analystes ont relevé un niveau de rentabilité inférieur à celui du concurrent multinational Linde.

Cité dans le communiqué lundi, le directeur général François Jackow a déclaré que la rentabilité de l'entreprise "nous permet de faire évoluer notre allocation de capital au-delà des investissements et acquisitions dans nos coeurs de métiers".

Air Liquide explique avoir identifié "quatre marchés stratégiques" où il souhaite accélérer, en premier lieu l'électronique et l'intelligence artificielle, ainsi que la transition énergétique, la santé et le spatial.

Air Liquide, qui emploie environ 65.000 personnes dans 59 pays et a réalisé en 2025 un bénéfice net record, à 3,5 milliards d'euros pour 26,0 milliards d'euros de chiffre d'affaires, fournit en gaz les fabricants de puces et de mémoire, notamment asiatiques, incontournables dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle et de la construction de centres de données.

Air Liquide prévoit aussi de "consolider" ses positions dans la "santé à domicile", notamment en ayant recours à l'intelligence artificielle "comme levier d'amélioration de l'expérience patient et le développement de nouveaux services".

Le groupe prévoit par ailleurs de consacrer "environ 24 milliards d'euros" en décisions d'investissements d'ici 2030. "Ce montant sera dédié à des investissements ciblés" pour "renforcer (les) activités" clé du groupe, et "densifier sa présence dans des bassins majeurs".

Air Liquide, qui réalise un tiers de ses ventes dans la région Amérique, un tiers en Europe et Moyen-Orient et environ 20% en Asie, prévoit aussi de renforcer sa stratégie d'acquisitions.