 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Schneider Electric va racheter le spécialiste US des logiciels industriels PTC pour 22,6 milliards de dollars
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 08:43

Ajouter Boursorama à vos sources

Logo de Schneider Electric à Nantes

Logo de Schneider Electric à Nantes

Schneider Electric SCHN.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir PTC PTC.O dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant le capital de la société américaine de logiciels à environ 22,6 milliards de dollars, confirmant ainsi les informations parues dimanche.

L'offre de 205 dollars par action implique une valeur d'entreprise de 23,7 milliards de dollars pour PTC, dont le siège est à Boston, et représente une prime de 42,3% par rapport à son dernier cours de clôture.

L'opération sera financée par une combinaison de fonds propres et d'émissions de dette nouvelles et devrait être finalisée au troisième trimestre 2027.

Cette acquisition renforcerait la stratégie de l'entreprise d'ingénierie française en matière d'acquisitions dans le secteur des logiciels, après avoir conclu en juin un accord pour racheter Cognite Holding , un fournisseur privé de logiciels d'intelligence artificielle et de données industrielles.

Schneider, autrefois principalement connu pour ses composants industriels tels que les fusibles et les disjoncteurs, constitue désormais l'infrastructure des centres de données, fournissant tout, des unités de refroidissement et des baies de serveurs aux équipements critiques de distribution d'électricité.

La demande en plein essor pour les centres de données, en particulier aux États-Unis, stimule les résultats de Schneider , offrant une source de revenus croissante qui contribue à compenser la faiblesse de certains marchés traditionnels des équipements électriques.

PTC, qui propose des solutions logicielles pour la conception, la fabrication et la maintenance de produits dans de nombreux secteurs, a également bénéficié de la demande croissante pour ses outils basés sur l'intelligence artificielle.

En juillet, Schneider Electric a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir annoncé des résultats semestriels records, misant sur une forte demande pour ses logiciels industriels phares et ses outils basés sur l'intelligence artificielle.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

SCHNEIDER ELECTRIC
279,0000 EUR Euronext Paris -7,92%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 09:35

    Je suis revenu sur la valeur à l'occasion du décrochage lié à cette opération, l'activité il faut désormais se résoudre à la chercher hors de France.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tentative de traversée de la Manche par des migrants au large de Merville-Franceville-Plage, dans le nord-ouest de la France, le 21 septembre 2026 ( AFP / Guillaume SALIGOT )
    Migrants: deux morts dans une tentative de traversée de la Manche
    information fournie par AFP 05.10.2026 09:28 

    Deux hommes ont péri lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche dans la nuit de dimanche à lundi au large de Berck (Pas-de-Calais), selon la préfecture du département interrogée par l'AFP, confirmant des informations de La Voix du Nord. Les deux ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 05.10.2026 09:09 

    * SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a annoncé lundi un accord pour racheter le groupe américain PTC PTC.O pour un montant de près de 20 milliards de dollars, soit la plus importante acquisition de l'histoire du groupe. * AIR LIQUIDE AIRP.PA a annoncé lundi anticiper une ... Lire la suite

  • drapeaux us et europe 3 (Crédits: Adobe Stock)
    USA vs. Europe : la grande divergence (2015-2025)
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 05.10.2026 09:02 

    L'objectif de cet article est de quantifier et d'analyser le décrochage patrimonial, technologique et financier entre l'Europe et les États-Unis, puis d'en tirer les conséquences en matière d'allocation d'actifs. Entre 2015 et 2025, la hiérarchie économique mondiale ... Lire la suite

  • Une boutique Vuitton à Hong Kong. (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : Hermès, LVMH, Kering, Société Générale, BNP Paribas...
    information fournie par Reuters 05.10.2026 08:54 

    * HERMES HRMS.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre". * LVMH LVMH.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter". * KERING PRTP.PA - Goldman Sachs entame le suivi de la valeur avec ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,44 -1,51%
CAC 40
7 825,4 -0,91%
HAFFNER ENERGY
0,714 -1,92%
SCHNEIDER ELECTRIC
279,15 -7,87%
DBT
0,0876 +6,83%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank