Schneider Electric va racheter le spécialiste US des logiciels industriels PTC pour 22,6 milliards de dollars

Logo de Schneider Electric à Nantes

Schneider Electric SCHN.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue d'acquérir PTC PTC.O dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire valorisant le capital de la société américaine de logiciels à environ 22,6 milliards de dollars, confirmant ainsi les informations parues dimanche.

L'offre de 205 dollars par action implique une valeur d'entreprise de 23,7 milliards de dollars pour PTC, dont le siège est à Boston, et représente une prime de 42,3% par rapport à son dernier cours de clôture.

L'opération sera financée par une combinaison de fonds propres et d'émissions de dette nouvelles et devrait être finalisée au troisième trimestre 2027.

Cette acquisition renforcerait la stratégie de l'entreprise d'ingénierie française en matière d'acquisitions dans le secteur des logiciels, après avoir conclu en juin un accord pour racheter Cognite Holding , un fournisseur privé de logiciels d'intelligence artificielle et de données industrielles.

Schneider, autrefois principalement connu pour ses composants industriels tels que les fusibles et les disjoncteurs, constitue désormais l'infrastructure des centres de données, fournissant tout, des unités de refroidissement et des baies de serveurs aux équipements critiques de distribution d'électricité.

La demande en plein essor pour les centres de données, en particulier aux États-Unis, stimule les résultats de Schneider , offrant une source de revenus croissante qui contribue à compenser la faiblesse de certains marchés traditionnels des équipements électriques.

PTC, qui propose des solutions logicielles pour la conception, la fabrication et la maintenance de produits dans de nombreux secteurs, a également bénéficié de la demande croissante pour ses outils basés sur l'intelligence artificielle.

En juillet, Schneider Electric a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel après avoir annoncé des résultats semestriels records, misant sur une forte demande pour ses logiciels industriels phares et ses outils basés sur l'intelligence artificielle.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))