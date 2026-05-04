 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Transgene : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale du 22 mai 2026
information fournie par Boursorama CP 04/05/2026 à 17:45

Strasbourg, France, le 4 mai 2026, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, a mis en ligne ses documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte (assemblée générale ordinaire et extraordinaire).

L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) n° 44 du 13 avril 2026, suivi de l’avis de convocation n° 53 du 4 mai 2026.

Il contient l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à ladite Assemblée.

L’Assemblée Générale se tiendra le 22 mai 2026 à 11 h 00 au siège social de Transgene, à Illkirch-Graffenstaden.

.../...

Valeurs associées

TRANSGENE
0,7520 EUR Euronext Paris +0,80%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank