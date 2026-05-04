Transgene : Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale du 22 mai 2026

Strasbourg, France, le 4 mai 2026, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, a mis en ligne ses documents préparatoires à l’Assemblée générale mixte (assemblée générale ordinaire et extraordinaire).
L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) n° 44 du 13 avril 2026, suivi de l’avis de convocation n° 53 du 4 mai 2026.
Il contient l’ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à ladite Assemblée.
L’Assemblée Générale se tiendra le 22 mai 2026 à 11 h 00 au siège social de Transgene, à Illkirch-Graffenstaden.
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