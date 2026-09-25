Transgene fait le point sur son activité

La société de biotechnologie spécialisée dans le développement de vaccins thérapeutiques individualisés contre le cancer a fait le point sur ses avancées cliniques et sa trésorerie.

L'actif le plus avancé de Transgene, TG4050, développé pour le traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou a franchi une étape importante. La publication de ses données de Phase 1 dans la revue Nature Communications a confirmé des résultats particulièrement probants : un taux de survie sans récidive (DFS) de 100% après plus de trois ans de suivi (41 mois de suivi médian) chez les patients traités. En comparaison, 3 patients sur 16 ont rechuté dans le bras observationnel.

Après avoir achevé la randomisation des patients pour l'étude de Phase 2 en avril 2026, Transgene attend les premières données d'efficacité au premier trimestre 2028. Ces résultats doivent servir de tremplin pour lancer un essai pivot de Phase 3 dès 2028.

En parallèle, la biotech strasbourgeoise accélère le déploiement de son second vaccin thérapeutique individualisé, TG4070, ciblant le cancer du poumon non à petites cellules au stade précoce.

Pour la direction, ces données posent des bases solides pour franchir les prochaines étapes cliniques et opérationnelles. Avec un horizon financier sécurisé jusqu'au début 2028, Transgene dispose des fonds nécessaires pour atteindre la publication des données stratégiques de Phase 2 de TG4050 et poursuivre l'expansion de son portefeuille au bénéfice de ses actionnaires et des patients.