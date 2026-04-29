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Transgene fait le point sur ses activités et sa situation financière au premier trimestre 2026
information fournie par Boursorama CP 29/04/2026 à 17:45

- Fin de la randomisation des patients de la partie Phase 2 de l’essai clinique évaluant TG4050 dans les cancers de la tête et du cou – Résultats principaux attendus d’ici la fin du 1er trimestre 2028, conformément au calendrier
- Publication des données de Phase 1 de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou sur la plateforme de prépublication medRxiv
- Signature d’un accord de licence avec NEC Bio pour préparer les prochaines étapes de développement clinique de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou
- Visibilité financière jusqu’au début de 2028


Strasbourg, France, le 29 avril 2026, 17h45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, fait aujourd’hui le point sur sa plateforme myvac® et sur TG4050, son vaccin thérapeutique individualisé reposant sur des néoantigènes (VTIN), ainsi que sur les prochaines étapes de son développement, incluant sa position financière au 31 mars 2026.

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