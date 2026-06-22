Transgene étend sa plateforme myvac® avec TG4070, un vaccin thérapeutique individualisé dans le cancer du poumon non à petites cellules

Associant technologies propriétaires de pointe et production optimisée, TG4070 se positionne comme un vaccin innovant capable de s’adapter à de nombreuses tumeurs solides



TG4070, second candidat issu de la plateforme myvac® :

• Une expertise basée sur l’IA avec SNIPER, un outil innovant de prédiction des néoantigènes, développé en interne

• Un procédé de production évolutif sur lignée cellulaire pour accompagner le déploiement à grande échelle des vaccins individualisés

• Un nouvel essai de Phase 1 en combinaison avec un inhibiteur de point de contrôle dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) après chirurgie – Démarrage du screening des patients dans les prochaines semaines



Le candidat le plus avancé de myvac®, TG4050, continue de progresser, avec des résultats de Phase 2 attendus au T1 2028. Transgene envisage de produire TG4050 sur lignée cellulaire pour les potentiels futurs essais dans le cancer de la tête et du cou (HNSCC ).





Conférence téléphonique en anglais le 29 juin 2026 à 18h00 (voir les détails en fin de communiqué)

S’enregistrer : https://lifescievents.com/event/ri20slf0/



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