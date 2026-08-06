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Cyclisme/Tour de France Femmes: Kim Le Court-Pienaar remporte la 6e étape, Reusser reste en jaune
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 18:54
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Ligne d'arrivée de la 3e étape du Tour de France Femmes

Ligne d'arrivée de la 3e étape du Tour de France Femmes

par Zhifan Liu

PARIS, 6 août - La Mauricienne Kim Le Court-Pienaar (AG ‌Insurance-Soudal) a remporté au sprint jeudi la 6 étape du Tour de France Femmes à Tournon-sur-Rhône (Ardèche), au ​terme d'une nouvelle journée animée qui a vu Marlen Reusser (Movistar) conserver son maillot jaune.

Distancée plus tôt dans la journée, Kim Le Court-Pienaar s'est imposée au sein d'un groupe de huit coureuses isolées en tête de ​course en lançant son sprint à 300 mètres de la ligne d'arrivée.

"La course était folle. J'ai eu un problème mécanique avant la ​dernière montée", a expliqué la championne mauricienne après avoir ⁠levé les bras sur la ligne d'arrivée. "J’ai dû changer de vélo, j’étais très loin mais ‌mon équipe a été incroyable et m’a ramenée dans le peloton. Je suis revenue au sommet de la dernière montée."

Parmi le groupe de tête figuraient deux Françaises, la ​championne de France et Ardéchoise Célia ‌Géry (FDJ United-Suez) et Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), grandes animatrices du jour qui ont ⁠tenté, sans succès, de remporter la première victoire tricolore sur ce Tour de France.

"Je suis vraiment contente de ma journée, j'ai tout donné. Il y avait plein de gens pour me supporter sur le bord ⁠des routes. Même s'il ‌n'y a pas la victoire au bout (...) il y a quand même la récompense ⁠de la plus combative du jour donc c’est appréciable", a reconnu la locale de l'étape au micro ‌de France Télévisions, cinquième de l'étape.

Au classement général, le trio de tête composé de ⁠Marlen Reusser, Demi Vollering (FDJ United-Suez) et Katarzyna Niewiadoma (Canyon//Sram) est inchangé.

La Néerlandaise a ⁠bien tenté de déstabiliser la ‌maillot jaune dans les derniers instants de l'étape mais Marlen Reusser a une nouvelle fois fait preuve ​de sérénité pour conserver sa tunique à la veille ‌d'une 7e étape qui se terminera au sommet du Mont Ventoux, qui devrait être le théâtre d'une explication entre prétendantes à ​la victoire finale.

Après avoir concédé du temps lors du contre-la-montre à Dijon (Côte-d'Or) mardi, Kim Le Court-Pienaar remonte à la 9e place du classement général, à 3'26" de Marlen Reusser.

"L’équipe avait besoin de ⁠ça, Il y a eu une journée dure au chrono (mardi), et hier (mercredi) aussi j’ai essayé de me reprendre un peu. Aujourd’hui, j’ai retrouvé mes jambes. C’était pour l’équipe, pour moi, pour la famille, mon mari. Ils me supportent tous, je sacrifie d’être tellement de choses pour être ici en Europe", a-t-elle expliqué à France Télévisions.

Troisième de l'étape, la Néerlandaise Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech), conforte sa place de leader au classement ​de la montagne.

(Zhifan Liu, édité par)

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