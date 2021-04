Transgene annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs







Strasbourg, France, le 12 avril 2021, 17h45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce aujourd'hui sa participation aux conférences suivantes :



- SmallCap Event - Digital

14 et 15 avril 2021



- Kempen Life Sciences Conference - 2021 Thematic Virtual Series

21 avril 2021 - Immuno and Targeted Oncology



- Spring European Midcap Event - Digital

22 et 23 juin 2021



.../...