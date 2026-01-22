Trafigura effectue la première vente de brut vénézuélien dans le cadre de l'accord d'approvisionnement, selon des sources

(Ajouts de contexte tout au long de l'article; mise à jour du code d'emballage des médias) par Pietro Lombardi, Shariq Khan, Ahmad Ghaddar et Robert Harvey

La société de négoce Trafigura a vendu sa première cargaison de pétrole brut vénézuélien dans le cadre d'un accord d'approvisionnement de 50 millions de barils entre Caracas et Washington, ont indiqué jeudi des sources industrielles, le raffineur espagnol Repsol devant prendre la cargaison.

La cargaison devrait être livrée à Repsol vers la mi-février, ont indiqué deux des sources.

Trafigura et Repsol se sont refusés à tout commentaire.

Cet accord marquerait l'une des premières ventes de pétrole vénézuélien à l'Europe depuis que les États-Unis ont capturé le dirigeant du pays sud-américain au début du mois et ont ensuite conclu des accords avec Caracas pour exporter jusqu'à 50 millions de barils de son pétrole.

Outre la cargaison de Trafigura à destination de l'Espagne, la société rivale de négoce de matières premières Vitol expédie une cargaison de pétrole vénézuélien à sa raffinerie de Saras en Italie dans le cadre de l'accord initial avec le gouvernement américain, ont déclaré plusieurs sources industrielles à Reuters plus tôt dans la journée de jeudi. Vitol s'est refusé à tout commentaire.

Trafigura et Vitol ont été sollicités par Washington pour faciliter les premières exportations de pétrole vénézuélien qui remplissaient les réservoirs de stockage en raison du blocus américain du pays. Les négociants ont également accepté de fournir du naphta au pays sud-américain dans le cadre des efforts visant à revitaliser sa production pétrolière.

Le pétrole vénézuélien est extrêmement dense et seules quelques raffineries européennes peuvent le traiter facilement, selon des sources commerciales.

Repsol, qui exploite cinq raffineries en Espagne, était auparavant un importateur régulier de brut vénézuélien et a la capacité de raffiner des barils plus lourds, ce qui en fait l'un des principaux candidats pour continuer à s'approvisionner auprès des sociétés de négoce, ont déclaré les sources commerciales. Repsol est également en train de demander à récupérer sa propre licence américaine pour exporter du pétrole du Venezuela.

Le pétrole vénézuélien sera vendu sur le marché mondial, mais le gouvernement américain a exigé que la majorité du pétrole soit vendue aux États-Unis, a déclaré jeudi un fonctionnaire de l'administration.

Jusqu'à présent, Vitol a conclu des accords pour vendre des cargaisons aux raffineurs américains Valero Energy

VLO.N et Phillips 66 PSX.N , a rapporté Reuters mercredi.

Les maisons de commerce ont commercialisé du pétrole vénézuélien à des raffineurs en Inde et ailleurs également.

Le gouvernement américain n'autorise la Chine à acheter du pétrole vénézuélien que si elle le fait à des "prix de marché équitables", a déclaré un responsable de l'administration à Reuters jeudi.