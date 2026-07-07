Trafic de Getlink en juin

Le mois dernier, l'exploitation du tunnel sous la Manche a vu son trafic de Navettes Camions augmenter de 7%, à 100 485 unités, permettant de n'afficher qu'une baisse de 1% depuis le début de l'année à 587 710 unités.

En parallèle, les Navettes Passagers ont diminué de 4% le mois dernier, à 206 311 unités. Sur le premier semestre, le trafic a ainsi diminuer de 2%, à 962 452.