Trafic de Getlink en juin

Le mois dernier, l'exploitation du tunnel sous la Manche a vu son trafic de Navettes Camions augmenter de 7%, à 100 485 unités, permettant de n'afficher qu'une baisse de 1% depuis le début de l'année à 587 710 unités.
En parallèle, les Navettes Passagers ont diminué de 4% le mois dernier, à 206 311 unités. Sur le premier semestre, le trafic a ainsi diminuer de 2%, à 962 452.
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