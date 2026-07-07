Le président turc Erdogan dit espérer une issue positive concernant les avions F-35 après sa rencontre avec Trump

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Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré qu’il espérait une issue favorable concernant la volonté d’Ankara d’acheter des avions de combat F-35, à l’issue de sa rencontre avec le président américain Donald Trump mardi à Ankara, ajoutant que M. Trump avait précédemment promis de fournir cinq appareils à cet allié de l’OTAN et qu’“il tient toujours ses promesses”.

La Turquie était à la fois acheteuse et constructrice des avions F-35 avant d’être exclue du programme en 2020 en raison de son acquisition de systèmes de défense russes S-400. Elle a qualifié cette décision d’injustifiée et a exigé de recevoir les avions qu’elle a payés, d’être réintégrée dans le programme ou d’être remboursée. Depuis l’arrivée au pouvoir de Trump, les deux parties ont publiquement exprimé leur volonté de résoudre ce différend.

S’adressant aux journalistes aux côtés de Trump au palais présidentiel d’Ankara avant leur rencontre bilatérale, Erdogan a également déclaré qu’il discuterait de la guerre en Ukraine avec Trump.