Tradeweb atteint son plus haut niveau depuis plus de six mois grâce à un contrat Trumid d'environ 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Tradeweb Markets TW.O : le titre progresse pour la cinquième séance consécutive et clôture en hausse de 3,1 % à 118,26 dollars mardi, après l'annonce par la société de son intention d'acquérir la plateforme de transactions obligataire Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars

** Le titre TW a progressé jusqu’à 3,6 % pour atteindre 118,81 dollars, son plus haut niveau depuis le 17 avril

** L'opération , dont la finalisation est prévue au premier semestre 2027, vise à renforcer la présence de TW sur les marchés américains des obligations d'entreprises et devrait contribuer au bénéfice par action ajusté dès la première année complète suivant la finalisation de la transaction

** Soutenu par le capital-risqueur Peter Thiel et l’investisseur George Soros, Trumid exploite une plateforme de transactions électronique dédiée aux obligations d’entreprises libellées en dollars américains, notamment les obligations de qualité « investment grade », à haut rendement, en difficulté et des marchés émergents

** TD Cowen, qui attribue la note « conserver » à TW, indique dans une note de recherche que Trumid constitue un concurrent plus solide face à la plateforme ICE

ICE.N /MarketAxess MKTX.O en projet , ajoutant que cette opération devrait également élargir la base de clientèle de TW, notamment parmi les courtiers et les fonds spéculatifs/quantitatifs, tout en offrant d’importantes opportunités de ventes croisées

** L’action TW, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 25 milliards de dollars, a progressé d’environ 10 % depuis le début de l’année, sous-performant l’indice « .IXIC » du Nasdaq, qui affiche une hausse de près de 14 %

** Sur 17 analystes, 10 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », et 7 la note « conserver »; le cours cible médian s’établit à 122,39 dollars, selon les données de LSEG