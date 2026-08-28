Trader Joe’s doit faire face à une action en justice intentée par Smucker’s concernant des sandwichs “Uncrustibles” accusés d’être des imitations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Trader Joe’s n’a pas réussi à convaincre un juge américain vendredi de rejeter une plainte déposée par le fabricant de beurre de cacahuète Jif J.M. Smucker Company (SJM.N) , qui accuse la chaîne nationale de supermarchés d’avoir contrefait des marques déposées liées à sa populaire gamme de sandwichs surgelés “Uncrustables”.

Voici les détails:

* Dans son ordonnance, le juge fédéral John Adams a rejeté la demande de Trader Joe’s visant à obtenir le rejet de la plainte ou son transfert en Californie, où le distributeur a son siège.

* Smucker a poursuivi Trader Joe’s devant un tribunal fédéral de l’Ohio l’année dernière, alléguant que les sandwichs ronds sans croûte au beurre de cacahuète et à la confiture de Trader Joe’s imitaient de trop près le design et l’emballage des produits Smucker. La plainte affirmait que le produit de Trader Joe’s copiait illégalement le design de Smucker, caractérisé par une forme ronde aux bords ondulés et l’image d’un sandwich entamé laissant apparaître sa garniture.

* Dans sa plainte, la société Smucker, basée dans l’Ohio, a déclaré que ses produits “Uncrustables” “étaient en passe de devenir une marque pesant 1 milliard de dollars”. L’entreprise, qui fabrique également les snacks Hostess et les friandises pour chiens Milk-Bone, produit chaque année environ 1,5 milliard d’Uncrustables, selon la plainte.

* En demandant au tribunal de rejeter l’affaire, Trader Joe’s a fait valoir que Smucker n’avait pas démontré que ses marques de design “Uncrustables” étaient suffisamment connues, un élément nécessaire en vertu de la loi fédérale. “L’apparence de ses sandwichs et son avatar de dessin animé ne sont ni le “swoosh” de Nike ni les arcs dorés de McDonald’s”, a déclaré Trader Joe’s au juge.

* Dans sa décision, le juge Adams a estimé que Smucker avait, pour l’instant, suffisamment démontré que le design de ses sandwichs était célèbre. “La plainte comprend des allégations concernant l’ampleur de la publicité et de la promotion, le volume des ventes, le statut d’enregistrement des marques, ainsi que des allégations relatives au degré de notoriété de ces marques”, a écrit le juge Adams.

* Le juge a également rejeté une demande de Trader Joe’s visant à transférer l’affaire de l’Ohio vers la Californie, où le distributeur alimentaire a son siège. Smucker et Trader Joe’s n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’affaire est intitulée The J.M. Smucker Company c. Trader Joe’s Company, Tribunal fédéral de première instance du district nord de l’Ohio, n° 5:25-cv-02181.

Pour la partie demanderesse: Meredith Wilkes, du cabinet Jones Day

Pour la partie défenderesse: Jennifer Barry et Laura Washington, du cabinet Latham & Watkins