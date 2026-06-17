Trade ou Pas Trade : l’Eurostoxx 50, le S&P500, Kering, Total, Essilor, Pernod, LVMH

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: l'Eurostoxx 50, le S&P500, Kering, Total, Essilor, Pernod, LVMH
Découvrez Trade ou Pas Trade ? le talkshow sur le trading de Société Générale Produits de Bourse, présenté par Thibaud Renoult avec Léa Jézéquel, en partenariat avec Boursorama !
Cette semaine vous avez rendez-vous avec Marc Dagher de DT Expert, André Malpel – enseignant à Dauphine et Jean Louis Cussac de Perceval Finance.
Au programme :
- On refait la semaine sur l'Eurostoxx 50, le S&P500, Kering et Total
- Les quantités négociables sur les Produits de Bourse
- Le coup de cœur des traders sur Essilor, Pernod Ricard, LVMH
- Le quiz sur l'actualité des marchés
Emission enregistrée le 17 juin 2026.
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