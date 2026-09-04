Trade Desk va supprimer environ 15 % de ses effectifs ; son cours de bourse progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** L'action de la société spécialisée dans les technologies publicitaires (Trade Desk) TTD.O progresse de 2,7 % à 15,50 dollars en pré-ouverture

** La société annonce qu'elle va licencier environ 15 % de ses effectifs au troisième trimestre 2026

** Elle estime les charges de restructuration en trésorerie entre 39 et 51 millions de dollars pour les indemnités de licenciement, les avantages sociaux et les coûts associés

** La société comptait 3.843 salariés à temps plein au 31 décembre 2025

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu 60,3 %