Trade Desk va supprimer environ 15% de ses effectifs dans le cadre d'un plan de restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'agence de publicité numérique The Trade Desk TTD.O va supprimer environ 15 % de ses effectifs dans le cadre de son plan visant à rationaliser ses activités et à privilégier la croissance à long terme.
Voici quelques détails:
* L'action de la société a progressé de 2,7% en pré-ouverture.
* Les licenciements devraient être en grande partie achevés au troisième trimestre 2026, a indiqué The Trade Desk dans un communiqué réglementaire.
* La société prévoit d'engager des frais de restructuration et des charges connexes compris entre 39 et 51 millions de dollars, principalement au titre des indemnités de licenciement et des avantages sociaux.
* Ces charges seront partiellement compensées par une reprise de 4 à 5 millions de dollars liée à la rémunération en actions.
* Trade Desk prévoit de comptabiliser ces charges au troisième trimestre 2026.
* Au 31 décembre 2025, la société employait 3.843 salariés à temps plein à l'échelle mondiale.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer