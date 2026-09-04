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Trade Desk va supprimer environ 15% de ses effectifs dans le cadre d'un plan de restructuration
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 12:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence de publicité numérique The Trade Desk TTD.O va supprimer environ 15 % de ses effectifs dans le cadre de son plan visant à rationaliser ses activités et à privilégier la croissance à long terme.

Voici quelques détails:

* L'action de la société a progressé de 2,7% en pré-ouverture.

* Les licenciements devraient être en grande partie achevés au troisième trimestre 2026, a indiqué The Trade Desk dans un communiqué réglementaire.

* La société prévoit d'engager des frais de restructuration et des charges connexes compris entre 39 et 51 millions de dollars, principalement au titre des indemnités de licenciement et des avantages sociaux.

* Ces charges seront partiellement compensées par une reprise de 4 à 5 millions de dollars liée à la rémunération en actions.

* Trade Desk prévoit de comptabiliser ces charges au troisième trimestre 2026.

* Au 31 décembre 2025, la société employait 3.843 salariés à temps plein à l'échelle mondiale.

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