Trade Desk s'effondre alors que les perspectives moroses menacent le cours du S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de Trade Desk ( TTD.O ) s'effondrent d'environ 25 % après la publication de ses résultats, atteignant leur plus bas niveau depuis près de huit ans en début de séance

** Cette chute risque de faire de Trade Desk la plus petite entreprise du S&P 500 en termes de capitalisation boursière

** La société spécialisée dans les technologies publicitaires prévoit pour Trade Desk un chiffre d’affaires de 650 millions de dollars au troisième trimestre, bien en deçà des estimations des analystes qui s’élevaient à 805,1 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d’affaires de 715 millions de dollars au deuxième trimestre, en deçà de l’estimation consensuelle de 751,4 millions de dollars

** Le directeur général Jeff Green déclare que ce trimestre « n’a pas répondu aux exigences que nous nous étions fixées »

** Au moins 20 sociétés de courtage ont revu à la baisse leurs objectifs de cours sur le titre à la suite de la publication des résultats – données LSEG

** Depuis le début de l'année, le titre a perdu environ 63 %