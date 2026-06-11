 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TRACTIAL : Webinaire du 16 Juin : un format interview sur l' Embedded Finance (finance embarquée)
information fournie par Actusnews 11/06/2026 à 07:30

TRACTIAL rappelle que son webinaire pédagogique se tiendra le mardi 16 juin 2026 à 18h00, heure de Paris.

Pour ce webinaire, TRACTIAL fait évoluer le format : Marc-Antoine Caen Poletti , journaliste chez Cryptoast , interrogera Jim DORRA, Directeur Général de TRACTIAL, autour du modèle Embedded Finance Blockchain-Native et des questions transmises par le marché.

Ce format d'échange vise à proposer une session plus directe, plus vivante et plus concrète, en partant des principaux points d'attention exprimés lors de l'inscription.

[ S'INSCRIRE ET TRANSMETTRE UNE QUESTION ]

UN FORMAT D'ÉCHANGE, GUIDÉ PAR LES QUESTIONS DU MARCHÉ

L'objectif de cette session sera d'entrer dans le concret : comprendre ce que cette première intégration embedded finance et blockchain-native peut ouvrir pour TRACTIAL, alors que le Groupe fait évoluer son infrastructure de paiement régulée vers un modèle directement intégrable aux logiciels métiers des entreprises.

Les questions du marché, relayées par Marc-Antoine Caen Poletti , journaliste chez Cryptoast , contribueront à faire le lien entre les enjeux opérationnels de TRACTIAL et les grandes questions que soulèvent aujourd'hui les usages blockchain dans les services financiers : wallets, stablecoins, conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques, sécurité d'usage et cadre réglementaire.

Les participants peuvent transmettre leurs questions lors de l'inscription. Elles permettront d'identifier les principaux points d'attention du marché et d'adapter la session au plus près des attentes de compréhension, dans le respect du cadre applicable à la communication financière des sociétés cotées.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : mardi 16 juin 2026
Horaire : 18h00 (CET)
Format : webinaire en ligne
Inscription et questions : [ S'INSCRIRE ET TRANSMETTRE UNE QUESTION ]

TRACTIAL rappelle que ce webinaire constitue un support pédagogique d'information publique. Il ne constitue ni une communication de résultats commerciaux définitifs, ni une prévision financière chiffrée, ni une recommandation ou incitation à investir.



A PROPOS DE TRACTIAL


TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.
Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.

À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.
Informations réglementaires :
  • Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748
  • Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076
  • Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA)
TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris
(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mW2dZZ2bZ5yanG1xkpubZmZmb5hjl2nJaGGbmJacYpqVnW5ml5qTbcaXZnJpnGZn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98711-tractial-2026-06-11-webinaire-16-juin-format-interview-embedded-finance-blockchain.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

TRACTIAL
2,1200 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • CARMILA : Les signaux haussiers sont intacts
    CARMILA : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 11.06.2026 08:25 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Des piétons passent devant des illustrations de sensibilisation à Ebola affichées sur les panneaux du Centre de traitement d'Ebola (ETC) à Munigi, en RDC, le 2 juin 2026. ( AFP / Jospin Mwisha )
    Endiguer l'épidémie d'Ebola, une tâche difficile freinée par la désinformation
    information fournie par AFP 11.06.2026 08:15 

    Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), soignants et ONG qui luttent contre l’épidémie d'Ebola sont confrontés à un deuxième fléau : la désinformation, dont les "conséquences graves" - retard de prise en charge, refus de soins, agressions - freinent ... Lire la suite

  • ( AFP / FREDERIC DIDES )
    Satellites: Thales Alenia Space remporte deux contrats avec l'ESA et la Commission européenne
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.06.2026 08:10 

    Thales Alenia Space a annoncé mercredi avoir remporté deux contrats, l'un auprès de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour le développement de deux satellites nouvelle génération dédiés à l'observation de la Terre, l'autre auprès de la Commission européenne pour ... Lire la suite

  • ERAMET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    ERAMET : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 11.06.2026 08:10 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,36 -1,73%
Or
4 090,51 +0,38%
SOITEC
125,35 0,00%
CAC 40
8 161,83 0,00%
2CRSI
49 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank