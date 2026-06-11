TRACTIAL : Webinaire du 16 Juin : un format interview sur l' Embedded Finance (finance embarquée)

TRACTIAL rappelle que son webinaire pédagogique se tiendra le mardi 16 juin 2026 à 18h00, heure de Paris.

Pour ce webinaire, TRACTIAL fait évoluer le format : Marc-Antoine Caen Poletti , journaliste chez Cryptoast , interrogera Jim DORRA, Directeur Général de TRACTIAL, autour du modèle Embedded Finance Blockchain-Native et des questions transmises par le marché.

Ce format d'échange vise à proposer une session plus directe, plus vivante et plus concrète, en partant des principaux points d'attention exprimés lors de l'inscription.

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UN FORMAT D'ÉCHANGE, GUIDÉ PAR LES QUESTIONS DU MARCHÉ

L'objectif de cette session sera d'entrer dans le concret : comprendre ce que cette première intégration embedded finance et blockchain-native peut ouvrir pour TRACTIAL, alors que le Groupe fait évoluer son infrastructure de paiement régulée vers un modèle directement intégrable aux logiciels métiers des entreprises.

Les questions du marché, relayées par Marc-Antoine Caen Poletti , journaliste chez Cryptoast , contribueront à faire le lien entre les enjeux opérationnels de TRACTIAL et les grandes questions que soulèvent aujourd'hui les usages blockchain dans les services financiers : wallets, stablecoins, conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques, sécurité d'usage et cadre réglementaire.

Les participants peuvent transmettre leurs questions lors de l'inscription. Elles permettront d'identifier les principaux points d'attention du marché et d'adapter la session au plus près des attentes de compréhension, dans le respect du cadre applicable à la communication financière des sociétés cotées.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : mardi 16 juin 2026 Horaire : 18h00 (CET) Format : webinaire en ligne Inscription et questions : [ S'INSCRIRE ET TRANSMETTRE UNE QUESTION ]

TRACTIAL rappelle que ce webinaire constitue un support pédagogique d'information publique. Il ne constitue ni une communication de résultats commerciaux définitifs, ni une prévision financière chiffrée, ni une recommandation ou incitation à investir.





A PROPOS DE TRACTIAL





TRACTIAL est un groupe français d'infrastructure financière coté sur Euronext Growth Paris, développant des infrastructures de paiement et des services financiers réglementés pour le marché européen.

Agréée en tant qu'Établissement de Paiement par l'ACPR et enregistrée en tant que PSAN auprès de l'AMF, la société opère des infrastructures technologiques et plateformes financières utilisées par les entreprises pour intégrer paiements, comptes financiers, stablecoins et solutions de conversion entre monnaies traditionnelles et actifs numériques (crypto-actifs), notamment via des passerelles entre finance traditionnelle et certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, dans un cadre réglementaire européen.



À l'intersection de la finance traditionnelle, de la blockchain et des monnaies numériques, TRACTIAL développe des infrastructures destinées à accompagner l'évolution des systèmes de paiement et l'émergence d'une nouvelle génération de services financiers numériques.

Informations réglementaires : Établissement de Paiement supervisé par l'ACPR - CIB 16748

Inscrit au registre REGAFI de la Banque de France - identifiant n° 61076

Enregistré PSAN auprès de l'AMF (démarches engagées dans le cadre du règlement européen MiCA) TRACTIAL est coté sur Euronext Growth Paris

(Code ISIN : FR0014014ZV8 – Code mnémonique : ALTRA)