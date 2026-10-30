TRACTIAL : Publication du rapport semestriel 2026

TRACTIAL (Euronext Growth Paris : ALTRA) annonce la publication de son rapport d'activité et financier au 30 juin 2026.

Malgré un semestre difficile sur le plan financier, le Groupe poursuit sa transformation en profondeur, avec un recentrage sur les infrastructures de paiement et les premières étapes opérationnelles de sa nouvelle offre de finance embarquée.

UN SEMESTRE DE TRANSITION FINANCIÈRE ET DE RÉORGANISATION

Les résultats du premier semestre restent marqués par les coûts des activités historiques, dont les effets de la réorganisation engagée en 2025 ne se matérialisent que progressivement.

Le résultat net est également affecté par une dépréciation comptable de 482 K€ sur les cryptoactifs, liée à leur valorisation au 30 juin 2026.

UNE TRANSFORMATION EN PROFONDEUR AUTOUR DE LA FINANCE EMBARQUÉE

TRACTIAL modernise ses infrastructures et fait évoluer son modèle commercial pour intégrer ses services financiers directement dans les logiciels utilisés quotidiennement par les entreprises.

Le premier pilote annoncé en mai 2026, associant les technologies d'IBEXIAL aux services de paiement de TRACTIAL, constitue une étape concrète de cette nouvelle stratégie de distribution.

CAP SUR 2027 : PRÉPARER LE DÉPLOIEMENT COMMERCIAL

Les premiers enseignements du pilote sont attendus d'ici fin 2026, avec pour objectif de préparer un déploiement commercial progressif en 2027 en fonction des résultats constatés.

En parallèle, TRACTIAL poursuit sa transition réglementaire vers MiCA. Sa demande d'agrément, déposée auprès de l'AMF en mars 2026, reste en cours d'instruction. Cette étape conditionne le développement commercial des services sur cryptoactifs concernés, notamment autour des stablecoins.

Le rapport semestriel complet, comprenant les résultats financiers et les perspectives du Groupe est disponible sur le site de la société.

À PROPOS DE TRACTIAL

TRACTIAL est un groupe français coté sur Euronext Growth Paris, spécialisé dans les infrastructures de paiement et les services financiers régulés.

Établissement de Paiement agréé par l'ACPR, le Groupe développe des solutions permettant aux entreprises et plateformes numériques d'intégrer des comptes, des paiements et des services financiers dans leurs applications. Il prépare également des infrastructures reliant finance traditionnelle et actifs numériques, sous réserve des autorisations applicables.