TPG en hausse grâce à de solides résultats au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** L'action du gestionnaire d'actifs TPG TPG.O progresse de 5,5 % à 48,8 dollars

** La société affiche au deuxième trimestre un résultat distribuable après impôts de 280,2 millions de dollars, contre 268,3 millions de dollars il y a un an

** Les revenus liés aux commissions ont progressé à 628 millions de dollars, contre 495 millions il y a un an

** Sur 16 analystes, 12 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat" et quatre la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 58 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 23,9 % depuis le début de l'année