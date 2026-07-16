 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TP perd encore du terrain, JPMorgan reprend le suivi à sous-pondérer
information fournie par AOF 16/07/2026 à 11:24

(Zonebourse.com) - TP essuie l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 ce jeudi à la Bourse de Paris alors que JPMorgan a repris sa couverture sur le titre avec une recommandation à sous-pondérer et un objectif de cours de 44 euros, inférieur de plus de 16% au cours actuel.

"Avec l'émergence de l'IA générative depuis 2022, l'ancien Teleperformance est devenu un groupe en pleine transition, cherchant à se positionner de plus en plus sur le marché 'haut de gamme' de la relation client centré sur l'humain, tout en intégrant les fonctionnalités liées à l'IA", indique l'intermédiaire financier dans une note.

Et bien que des progrès aient été réalisés dans le recentrage vers de nouveaux relais de croissance et dans le renforcement de son savoir-faire technologique, JPMorgan dit rester prudent quant à la capacité de ces services à compenser la pression continue qui pèse sur l'activité historique.

Alors que TP poursuit sa transition, l'analyste indique également percevoir un risque de montée des coûts opérationnels (Opex), des investissements (Capex) et des coûts de restructuration en 2026 et au-delà. Ces dépenses, dues aux investissements dans l'IA et aux réductions d'effectifs, pourraient peser sur les marges et sur la génération de flux de trésorerie disponible (FCF), prévient-il.

En dépit des révisions à la baisse déjà significatives ayant affecté le consensus, l'analyste craint qu'il existe encore un risque de déception supplémentaire par rapport aux attentes du consensus pour 2026.

Focus sur le flux de trésorerie

Mais TP s'échange aussi sur la base d'un rendement du dividende attrayant d'environ 9% pour 2026, ce qui soutient quelque peu le cours de l'action, tempère-t-il. Compte tenu de la forte capacité de conversion de cash de TP, JPMorgan considère que l'entreprise est en mesure de maintenir sa politique de dividende progressif en 2026 et 2027.

Cependant, si l'entreprise devait accuser des baisses de revenus plus prononcées que prévu, ou si elle devait choisir de se désendetter plus rapidement ou de réaliser des investissements plus agressifs, une baisse du dividende deviendrait probable, un élément qui constituerait, de son point de vue, un catalyseur négatif majeur.

Alors que TP doit présenter ses résultats du premier semestre le 30 juillet après la clôture du marché, JPMorgan dit rester sceptique quant à la perspective d'une amélioration de la croissance au second semestre, contrairement aux prévisions avancées par l'entreprise.

Suite à ces commentaires, l'action lâchait 5,8% à moins de 52 EUR jeudi vers 11h15 à la Bourse de Paris, portant à près de 16% ses pertes depuis le début de l'année.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
51,8600 EUR Euronext Paris -6,05%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/07/2026 à 11:24:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,66 -11,32%
CAC 40
8 324,51 -0,69%
Pétrole Brent
84,76 -0,35%
SOITEC
91,28 -6,51%
VALERIO THER. (EX...
0,567 +24,21%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank