TP perd encore du terrain, JPMorgan reprend le suivi à sous-pondérer

(Zonebourse.com) - TP essuie l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 ce jeudi à la Bourse de Paris alors que JPMorgan a repris sa couverture sur le titre avec une recommandation à sous-pondérer et un objectif de cours de 44 euros, inférieur de plus de 16% au cours actuel.

"Avec l'émergence de l'IA générative depuis 2022, l'ancien Teleperformance est devenu un groupe en pleine transition, cherchant à se positionner de plus en plus sur le marché 'haut de gamme' de la relation client centré sur l'humain, tout en intégrant les fonctionnalités liées à l'IA", indique l'intermédiaire financier dans une note.

Et bien que des progrès aient été réalisés dans le recentrage vers de nouveaux relais de croissance et dans le renforcement de son savoir-faire technologique, JPMorgan dit rester prudent quant à la capacité de ces services à compenser la pression continue qui pèse sur l'activité historique.

Alors que TP poursuit sa transition, l'analyste indique également percevoir un risque de montée des coûts opérationnels (Opex), des investissements (Capex) et des coûts de restructuration en 2026 et au-delà. Ces dépenses, dues aux investissements dans l'IA et aux réductions d'effectifs, pourraient peser sur les marges et sur la génération de flux de trésorerie disponible (FCF), prévient-il.

En dépit des révisions à la baisse déjà significatives ayant affecté le consensus, l'analyste craint qu'il existe encore un risque de déception supplémentaire par rapport aux attentes du consensus pour 2026.

Focus sur le flux de trésorerie

Mais TP s'échange aussi sur la base d'un rendement du dividende attrayant d'environ 9% pour 2026, ce qui soutient quelque peu le cours de l'action, tempère-t-il. Compte tenu de la forte capacité de conversion de cash de TP, JPMorgan considère que l'entreprise est en mesure de maintenir sa politique de dividende progressif en 2026 et 2027.

Cependant, si l'entreprise devait accuser des baisses de revenus plus prononcées que prévu, ou si elle devait choisir de se désendetter plus rapidement ou de réaliser des investissements plus agressifs, une baisse du dividende deviendrait probable, un élément qui constituerait, de son point de vue, un catalyseur négatif majeur.

Alors que TP doit présenter ses résultats du premier semestre le 30 juillet après la clôture du marché, JPMorgan dit rester sceptique quant à la perspective d'une amélioration de la croissance au second semestre, contrairement aux prévisions avancées par l'entreprise.

Suite à ces commentaires, l'action lâchait 5,8% à moins de 52 EUR jeudi vers 11h15 à la Bourse de Paris, portant à près de 16% ses pertes depuis le début de l'année.

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