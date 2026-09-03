TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Figeac Aero, le titre reste impassible

(Zonebourse.com) - L'analyste maintient son conseil d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 13,5 EUR.
Figeac Aéro a publié hier soir un chiffre d'affaires trimestriel de 111,8 MEUR, en hausse organique de 11,6% par rapport à la même période un an plus tôt, ou en progression de 9,7% en données publiées. Il s'agit du 21e trimestre consécutif de croissance, précisait le communiqué du groupe.
Réagissant ce matin à cette publication, TP ICAP Midcap considère que le solide début d'exercice et le discours du management renforcent la confiance dans l'atteinte des objectifs annuels. Le bureau d'études met ainsi en avant la dynamique commerciale favorable, avec plusieurs discussions avancées susceptibles de déboucher sur des succès significatifs au cours des prochains trimestres.
La note juge également rassurantes l'amélioration progressive de la supply chain, l'absence de remise en cause des montées en cadence des grands donneurs d'ordre et les capacités de production encore disponibles, autant d'éléments qui confortent la visibilité sur l'exercice.
Le titre évolue à l'équilibre ce matin, à 10,6 euros.
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