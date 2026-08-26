TP ICAP Midcap confirme son conseil sur Exosens

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil Achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 65 EUR.
Selon le broker, la première commande américaine de 1 600 systèmes BiNOD constitue une validation importante de sa thèse d'investissement, même si son impact financier immédiat, estimé autour de 12 MEUR, reste limité.
Le bureau d'études estime que l'entrée du programme BiNOD en production ouvre la voie à des commandes ultérieures "nettement plus significatives en valeur". Exosens intervient en outre comme intégrateur du système complet, ce qui lui permet de capter davantage de chiffre d'affaires par équipement.
L'analyste considère enfin que cette commande améliore sensiblement la probabilité de réalisation de son scénario, sans modifier ses estimations, et confirme le potentiel du marché américain, jusqu'ici principal gisement de croissance sous-exploité du groupe.
Le titre recule toutefois de 1,5% ce matin à Paris, cédant ainsi la totalité de ses gains de la veille.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer