Le village de Pomas panse ses plaies après la tornade dévastatrice

Des personnes aident au nettoyage des décombres après le passage d'une tornade à Pomas, dans l'Aude, le 25 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Au milieu des décombres, pompiers, habitants et volontaires s'activent mercredi, après le passage d'une tornade d'une rare intensité, pour déblayer, sécuriser et protéger les plus de 300 maisons endommagées, dont 102 sont détruites dans le village de Pomas, dans l'Aude.

"Toute la nuit, on a poursuivi les opérations de déblayage et de sécurisation, elles continuent aujourd'hui", a indiqué à l'AFP un porte-parole du Service départemental d'incendies et de secours (SDIS).

Juchés sur les toits effondrés de l'église et d'habitations dévastées, les bénévoles du club de rugby de Carcassonne viennent en aide aux sinistrés pour tendre des bâches bleues protectrices des biens et effets personnels des habitants, en prévision de la pluie attendue en soirée, a constaté mercredi matin un photographe de l'AFP.

Le bilan humain provisoire a été établi mardi soir à 48 blessés dont 20 hospitalisés.

"Fort heureusement, le bilan humain est un peu plus léger que le bilan matériel", avait alors commenté le préfet de l'Aude Alain Bucquet.

Vue aérienne de maisons dévastées par le passage d'une tornade à Pomas, dans l'Aude, le 26 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

"On a une cinquantaine de personnes qui ont transité vers le centre de secours" installé dans la salle polyvalente de Pomas, qui compte environ 1.000 habitants, a-t-il détaillé lors d'un point presse sur place mardi.

Parmi les vingt personnes hospitalisées, "aucune n'est dans un état qui inspire de l'inquiétude", a souligné M. Bucquet.

La présidente de la région Occitanie Carole Delga doit se rendre sur place mercredi à 14H30 aux côtés notamment d’Hélène Sandragné, présidente du département de l’Aude et de Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo.

102 maisons détruites

Une plaque de tôle enroulée autour du tronc d'un arbre après le passage d'une tornade, à Pomas, dans l'Aude, le 25 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Une tornade a traversé l'Aude lundi, frappant Pomas vers 17H20. Selon un bilan matériel provisoire établi mardi soir par la préfecture, 330 maisons ont été impactées sur les 496 que compte le village. Sur les 293 évaluées en fin de journée mardi, 191 sont habitables mais 102 sont totalement détruites, selon un communiqué préfectoral.

Parmi les édifices partiellement effondrés, figurent la mairie, les deux écoles du village et l'église, a constaté un photographe de l'AFP.

Outre les services de secours de l'Aude, onze unités extérieures au département ont été déployées, venues notamment de l'Hérault et de Haute-Garonne. Elles sont à pied d'oeuvre pour déblayer les décombres et consolider les habitations, pour éviter qu'elles ne s'effondrent, mais aussi les protéger du pillage.

En France, on dénombre quelques dizaines de tornades chaque année, la plupart de faible intensité, selon Météo-France.