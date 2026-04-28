TP-CA en recul de 2,2% au T1, objectifs confirmés

TP TEPRF.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,2% au premier trimestre, à 2,43 milliards d'euros, le groupe citant l'accélération des solutions offshore, la baisse attendue des services Trust & Safety, et l’environnement difficile pour LLS.
Citant également les tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient, le groupe explique que quelques clients ont été contraint à reporter leurs décisions d'investissement et ont ralenti la montée en puissance de certains projets.
TP confirme par ailleurs ses objectifs financiers pour 2026, dont une croissance à données comparables du chiffre d'affaires entre 0% et 2,0%.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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