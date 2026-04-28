 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TP-CA en recul de 2,2% au T1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 17:49

TP TEPRF.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en baisse de 2,2% au premier trimestre, à 2,43 milliards d'euros, le groupe citant l'accélération des solutions offshore, la baisse attendue des services Trust & Safety, et l’environnement difficile pour LLS.

Citant également les tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient, le groupe explique que quelques clients ont été contraint à reporter leurs décisions d'investissement et ont ralenti la montée en puissance de certains projets.

TP confirme par ailleurs ses objectifs financiers pour 2026, dont une croissance à données comparables du chiffre d'affaires entre 0% et 2,0%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TELEPERFORMANCE
54,9200 EUR Euronext Paris +1,52%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank