Toyota: ventes mondiales en baisse de 8% en septembre

(CercleFinance.com) - Le groupe Toyota indique avoir vendu un total de 923 311 véhicules au cours mois de septembre, un chiffre en baisse de 8% par rapport à septembre 2023. Les ventes du groupe s'inscrivent en baisse sur douze mois pour le second mois consécutif.



Dans le détail, en septembre, les ventes de la marque Toyota ont reculé de 7,4%, (à 853 149 véhicules), tandis que celles de Daihatsu ont chuté de 17,8% (58 678 véhicules) et que les ventes de Hino ont progressé de 3,3%, à 11 484 véhicules.



Sur le volet de la production, le groupe annonce avoir produit un total de 949 583 véhicules en septembre, en baisse de 8,5% (soit un second mois consécutif de repli) avec -8,3% pour la marque Toyota (826 556 véhicules), -12% pour Daihatsu (110 588 unités) et +15,2% pour Hino, avec 12 439 unités produites.





