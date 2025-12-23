Toyota va rappeler plus de 55 000 véhicules américains en raison d'un mauvais branchement de l'onduleur, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Toyota 7203.T rappelle 55.405 véhicules aux Etats-Unis car le boulon à l'intérieur de l'onduleur n'a peut-être pas été serré correctement, provoquant un contact incomplet au niveau de la borne de l'onduleur, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).
Le remède est en cours d'élaboration, a précisé la NHTSA.
