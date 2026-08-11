Toyota va rappeler plus de 508.354 véhicules aux États-Unis en raison de problèmes liés à l'affichage du tableau de bord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota 7203.T procède au rappel de 508.354 véhicules aux États-Unis, car un tableau de bord qui n'affiche pas certaines informations essentielles à la sécurité augmente le risque d'accident ou de blessure, a déclaré mardi l'Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Voici quelques détails:

* Le rappel concerne certains véhicules Camry Hybrid des années-modèles 2025 et 2026.

* Une défaillance de l'affichage du tableau de bord lors du démarrage du véhicule peut désactiver les feux de détresse, les clignotants, le système d'alerte de ceinture de sécurité et le rappel de clé intelligente, a précisé l'organisme de réglementation de la sécurité automobile.

* Les concessionnaires mettront à jour le logiciel de l'écran gratuitement, a ajouté la NHTSA.