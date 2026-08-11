L'OL retourne le Sparta et rêve encore de Ligue des champions
Transformé par rapport au match aller, l'OL a facilement remonté le Sparta Prague pour obtenir sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions (3-0). Place désormais au Fenerbahçe pour espérer retrouver la plus belle des compétitions européennes, six ans après.
Olympique lyonnais 3-0 Sparta Prague
Buts : Nuamah (20 e ) et Maitland-Niles (65 e ) et Morton (73 e ) pour les Gones
Expulsion : Ševínský (34 e ) pour les Rudí …
Par Théo Juvenet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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