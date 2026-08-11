Ligue des champions: Lyon renverse le Sparta Prague et file en barrages

Ainsley Maitland-Niles (g), auteur du deuxième but de Lyon sur un service de Corentin Tolisso (de dos), face au Sparta Prague, le 11 août à Décines-Charpieu ( AFP / Alex MARTIN )

Battu 2-1 à l'aller, l'Olympique lyonnais a obtenu son billet pour les barrages de la Ligue des champions en s'imposant 3-0 face au Sparta Prague, réduit à dix dès la 34e minute, lors du 3e tour préliminaire retour, mardi à domicile.

L'OL affrontera le club turc de Fenerbahçe, qui a éliminé l'équipe autrichienne de Sturm Graz (2-0, 1-0). La première manche se jouera à Istanbul le 18 août et le retour à Décines-Charpieu le 26 août.

Les Lyonnais devront certainement hausser leur niveau pour espérer franchir ce nouveau tour préliminaire et voir la phase de ligue de la C1. La qualification est un enjeu économique majeur pour Lyon en grande difficulté financière et sous surveillance des instances.

Face aux Tchèques du Sparta, l'Olympique lyonnais avait aligné une composition d'équipe bien plus offensive qu'à l'aller avec notamment les retours sur les ailes de Malick Fofana et d'Ernest Nuamah, deux joueurs longtemps blessés la saison dernière.

Suspendu le 11 août, le défenseur central, Moussa Niakhaté a également fait sa rentrée.

Le Sparta réduit à dix

Nuamah a logiquement ouvert la marque en reprenant une frappe lourde lointaine de Corentin Tolisso repoussée par le gardien Jakub Surovcik (20e). L'international ghanéen n'avait plus marqué pour Lyon depuis dix-sept mois.

En seconde période, Ainsley Maitland-Niles a libéré l'OL en portant le score à 2-0 en reprenant un centre de Tolisso (66e).

A ce moment du match, Lyon était en supériorité numérique depuis la 34e minute et l'exclusion du défenseur Adam Sevinski pour une faute en tant que dernier défenseur sur l'avant-centre Loïs Openda.

Craintif au cours de la première manche, l'OL a toujours été dans l'initiative sur la première période avec notamment une reprise passant au dessus de Tolisso après un centre d'Openda (27e) puis une autre tentative non cadrée du capitaine lyonnais (36).

De leur côté, les Tchèques ont probablement laissé passer leur chance avec une reprise de la tête non cadrée d'Adam Karabec, l'ancien Lyonnais après un centre de John Mercado (30e) ou une reprise passant au dessus de Jonatan Braut Brunes (39e).

En infériorité numérique durant plus d'une heure, ils n'ont plus été dangereux par la suite.

A onze contre dix, l'OL a accentué sa domination à l'image de deux tirs coup sur coup de Tyler Morton, le premier repoussé par Surovick (59e) et le second heurtant la barre (60e).

Le milieu anglais a ensuite marqué le troisième but de son équipe d'un tir se logeant dans la lucarne après un mauvais renvoi défensif (72e).