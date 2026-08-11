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Lyon connaît déjà son adversaire des barrages
information fournie par So Foot•11/08/2026 à 23:38
Transformé par rapport au match aller, l'OL a facilement remonté le Sparta Prague pour obtenir sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions (3-0). Place désormais au Fenerbahçe pour espérer retrouver la plus belle des compétitions européennes, six ...
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Battu 2-1 à l'aller, l'Olympique lyonnais a obtenu son billet pour les barrages de la Ligue des champions en s'imposant 3-0 face au Sparta Prague, réduit à dix dès la 34e minute, lors du 3e tour préliminaire retour, mardi à domicile. L'OL affrontera le club turc ...
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Tout juste remis d'une fracture à un pied, Maxime Grousset a offert mardi aux supporters français de l'Euro de natation une soirée magique à Paris, en portant le relais mixte 4x100 m 4 nages vers l'or, peu après avoir glané l'argent sur 50 m papillon. La Marseillaise ...
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Il n’y a pas que Luis Enrique qui est embêté par les retours tardifs. Côté Aston Villa également, ce ne sera pas une équipe avec 100% de ses forces qui se présentera face au PSG. En effet, du fait des retours tardifs de la Coupe du monde, Unai Emery a décidé de ...
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