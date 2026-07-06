Toyota va construire une usine de 3,6 milliards de dollars au Texas et délocaliser une partie de sa production de camions du Mexique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions et d'un commentaire de la Maison Blanche aux paragraphes 7 à 10) par David Shepardson

Toyota Motor Corp 7203.T a annoncé lundi qu'elle allait construire une nouvelle usine automobile de 3,6 milliards de dollars au Texas et transférer une partie de sa production de camions du Mexique vers les États-Unis. Le constructeur automobile japonais a précisé que ce nouveau bâtiment de 2,5 millions de pieds carrés serait situé sur son site de production de San Antonio et ouvrirait ses portes d’ici 2030, créant ainsi 2 000 emplois. L’entreprise a indiqué qu’elle transférerait la production de son pick-up Tacoma de taille moyenne de son usine de Basse-Californie, au Mexique, vers le Texas une fois la construction de l’usine achevée. Toyota continuera à fabriquer des pick-up Tacoma dans son usine de Guanajuato, au Mexique. Toyota produit déjà des pick-up Tundra et des SUV dans son usine d’assemblage existante de San Antonio, sur le site où la nouvelle usine sera construite, et une nouvelle usine de fabrication d’essieux arrière de 500 000 pieds carrés devrait ouvrir à l’automne. Le président Donald Trump a fait pression sur les constructeurs automobiles pour qu’ils délocalisent leur production aux États-Unis et a augmenté les droits de douane sur les voitures, l’acier, l’aluminium et les pièces détachées.

Toyota a déclaré qu’elle restait engagée dans ses activités au Mexique, au Canada et aux États-Unis, et a exhorté M. Trump à prolonger l’accord de libre-échange nord-américain, que les constructeurs automobiles jugent essentiel à une production automobile intégrée.

En 2020, Toyota a transféré la production du Tacoma de San Antonio vers l’usine de Guanajuato, qui vient s’ajouter à celle de Baja, où ce pick-up était fabriqué depuis 2004. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que cet investissement serait éligible à une subvention de l’État de 20 millions de dollars ainsi qu’à d’autres mesures incitatives. Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que l’annonce de l’investissement de Toyota "fait partie des nombreuses initiatives portées par le programme de l’administration Trump en matière de droits de douane, de déréglementation et de baisses d’impôts".

L’année dernière, le directeur général de Toyota, Akio Toyoda, avait porté un t-shirt "Trump-Vance 2024" et une casquette rouge "Make America Great Again" de Trump, s’attirant ainsi les éloges de Trump et les critiques des écologistes. Toyota a réussi à faire pression sur le Congrès et la Maison Blanche pour faire assouplir les règles californiennes en matière d’émissions et d’autres exigences relatives aux véhicules électriques, mais a également dû faire face à des surcoûts de plusieurs milliards de dollars dus aux droits de douane instaurés par Trump.