Toyota revoit ses prévisions annuelles à la hausse et annonce un programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars, mais son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La société revoit à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation annuel de 13 % grâce à la dépréciation du yen

* Annonce un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 6,3 milliards de dollars

* Le résultat d'exploitation du premier trimestre recule de 9 % par rapport aux prévisions du marché

* Affecté par la faiblesse des ventes en Chine et au Moyen-Orient, ainsi que par la hausse des coûts liée à la guerre en Iran

(Ajout d'une citation d'analyste, de détails sur les projets relatifs aux batteries et de la baisse du cours de l'action aux paragraphes 14, 16 et 17) par Daniel Leussink

Toyota 7203.T , le plus grand constructeur automobile mondial, a revu mardi à la hausse de 13 % ses prévisions de résultat d'exploitation annuel afin de tenir compte d'un yen nettement plus faible, et a annoncé un rachat d'actions pouvant atteindre 1 000 milliards de yens (6,3 milliards de dollars).

Cependant, certains indicateurs fondamentaux restent faibles: Toyota a en effet enregistré une baisse de 9 % de son bénéfice d’exploitation au premier trimestre, ce qui marque un cinquième trimestre consécutif de recul et un résultat légèrement inférieur aux attentes. Le groupe a souffert de la chute des ventes en Chine, tandis que la guerre en Iran a pesé sur ses ventes au Moyen-Orient et entraîné une hausse des coûts des matières premières et des pièces détachées.

Toyota a également précisé que sa révision à la hausse ne tenait pas compte de l’impact du terrible séisme qui a frappé l’île japonaise de Kyushu la semaine dernière, l’obligeant à interrompre la production dans quatre usines nationales. L’action du constructeur automobile a clôturé en baisse de 1,5 %, ce que certains analystes ont attribué à la déception suscitée par l’ampleur du programme de rachat d’actions.

Après avoir fortement revu à la baisse ses hypothèses de change moyennes, passant de 150 yens à 160 yens pour un dollar, le constructeur japonais table désormais sur un résultat d’exploitation de 3 400 milliards de yens (21,6 milliards de dollars) pour l’exercice se terminant en mars. Ce chiffre reste toutefois inférieur de 10 % à celui de l’exercice précédent.

Après l’intervention conjointe des États-Unis et du Japon en faveur de l’achat de yens à la fin de la semaine dernière, le yen s’échangeait mardi autour de 157 yens pour un dollar, en hausse par rapport aux plus bas niveaux enregistrés le mois dernier, proches de 164.

Toyota a également opté pour des itinéraires terrestres afin d’expédier ses véhicules vers le Moyen-Orient en contournant le détroit d’Ormuz, ce qui contribue à soutenir ses résultats.

Le groupe a revu à la baisse son estimation de l’impact de la guerre en Iran — qui inclut la hausse des coûts des matières premières telles que l’aluminium, les retards de livraison, la baisse des volumes de vente et le soutien apporté aux fournisseurs —, la ramenant à 510 milliards de yens pour cet exercice fiscal, contre une prévision antérieure de 670 milliards de yens. Malgré tout, cela reste l’un des impacts les plus importants sur les résultats financiers liés à la guerre jamais divulgués par une entreprise internationale à ce jour.

BAISSE DES VENTES EN CHINE ET AU MOYEN-ORIENT

Dans l’ensemble, les ventes mondiales de Toyota ont reculé de 3,5 % au cours du trimestre. Le constructeur a été particulièrement touché en Chine, le plus grand marché automobile mondial, où ses ventes ont chuté de 28 %.

À l’instar de nombreux constructeurs automobiles étrangers présents sur ce marché, elle a vu ses ventes souffrir du ralentissement de la croissance économique et d’un glissement marqué vers les marques nationales de véhicules électriques, qui ont pris le dessus grâce à des fonctionnalités attrayantes — une tendance qui n’a fait que s’accentuer à mesure que la guerre en Iran fait grimper les prix de l’essence.

Au Moyen-Orient, les ventes ont chuté d’un tiers en raison de la guerre. En raison des nouveaux itinéraires de transport des véhicules, le constructeur s’attend désormais à ce que 25 % de ses exportations vers la région soient affectées à partir de septembre, contre une estimation initiale de 50 % pour l’ensemble de l’année.

Aux États-Unis, le plus grand marché de Toyota, les ventes n’ont progressé que de 1 %, le constructeur restant à la traîne par rapport à Ford F.N , GM GM.N et Stellantis STLAM.MI , qui ont bénéficié d’une forte demande de pick-up à forte marge.

Le projet de Toyota de racheter des actions pour un montant pouvant atteindre 1 000 milliards de yens équivaut à 4,22 % du capital social en circulation. Le constructeur prévoit également d’annuler 200 millions d’actions.

“L’ampleur du rachat a quelque peu déçu certains”, a déclaré James Hong, analyste chez Macquarie, ajoutant que Toyota disposait de 15 000 milliards de yens de trésorerie nette et que son action se négociait en dessous de sa valeur comptable, ce qui avait suscité des attentes quant à des rendements plus importants pour les actionnaires.

Le constructeur automobile a relevé son objectif annuel de ventes de véhicules de 100 000 unités, le portant à 9,7 millions, invoquant une demande solide en Amérique du Nord et en Europe.

Toyota, qui prévoit une hausse de 10 % de ses ventes de véhicules hybrides pour atteindre 5 millions d’unités au cours de cet exercice financier, a déclaré qu’il allait augmenter sa capacité de production de batteries afin de répondre à la demande et passer progressivement des batteries nickel-métal-hydrure à la technologie lithium-ion. Ce changement permettra d’améliorer les performances tout en réduisant les coûts de plusieurs dizaines de milliers de yens par véhicule, a-t-il ajouté.

L'action Toyota a perdu 13 % cette année, alors que les constructeurs automobiles sont confrontés aux défis posés par la guerre en Iran et le séisme de la semaine dernière.

(1 $ = 157,4900 yens)