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Toyota remporte la 94e édition des 24 Heures du Mans
information fournie par Reuters 14/06/2026 à 16:33

Toyota a remporté dimanche la 94e édition de la course d'endurance automobile des 24 Heures du Mans.

Au terme d'une épreuve très serrée, le constructeur japonais est arrivé en tête avec l'hypercar N°7 pilotée à tour de rôle par le britannique Mike Conway, le japonais Kamui Kobayashi et le néerlandais Nyck de Vries, juste devant la BMW N°20 et une autre Toyota, la N°8.

(Reportage Alan Baldwin, version française Gilles Guillaume)

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