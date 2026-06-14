Deux ans plus tard, Manuel Neuer retrouve une place de titulaire avec l'Allemagne
Le retour du patron. Julian Nagelsmann l’avait confirmé samedi en conférence de presse, c’est désormais officiel : après presque deux ans loin de la sélection, Manuel Neuer fait son grand retour dans la cage allemande pour démarrer le Mondial de la Mannschaft , ce dimanche face à Curaçao. Pour le reste, Nagelsmann opte pour du classique , avec un onze en 4-2-3-1 , relativement offensif et Kai Havertz devant.
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