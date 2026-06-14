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Deux ans plus tard, Manuel Neuer retrouve une place de titulaire avec l'Allemagne
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 18:12

Deux ans plus tard, Manuel Neuer retrouve une place de titulaire avec l'Allemagne

Deux ans plus tard, Manuel Neuer retrouve une place de titulaire avec l'Allemagne

Le retour du patron. Julian Nagelsmann l’avait confirmé samedi en conférence de presse, c’est désormais officiel : après presque deux ans loin de la sélection, Manuel Neuer fait son grand retour dans la cage allemande pour démarrer le Mondial de la Mannschaft , ce dimanche face à Curaçao. Pour le reste, Nagelsmann opte pour du classique , avec un onze en 4-2-3-1 , relativement offensif et Kai Havertz devant.

Für Deutschland! 🖤❤️💛#fifaworldcup #dfbteam 📸 GES, DFB/Thomas Böcker pic.twitter.com/ClvqL6XZSt…

AL pour SOFOOT.com

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