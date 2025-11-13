Toyota rappelle plus de 126 000 véhicules américains en raison d'un risque de calage du moteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota 7203.T rappelle 126 691 véhicules Tundra et Lexus aux Etats-Unis en raison de débris de fabrication susceptibles de bloquer le moteur, a déclaré jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

La NHTSA a indiqué que le remède était en cours de développement et qu'il serait appliqué dès qu'il serait disponible.