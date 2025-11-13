 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 309,08
+0,82%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Toyota rappelle plus de 126 000 véhicules américains en raison d'un risque de calage du moteur
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Toyota 7203.T rappelle 126 691 véhicules Tundra et Lexus aux Etats-Unis en raison de débris de fabrication susceptibles de bloquer le moteur, a déclaré jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

La NHTSA a indiqué que le remède était en cours de développement et qu'il serait appliqué dès qu'il serait disponible.

Valeurs associées

TOYOTA MOTOR
17,712 EUR Tradegate 0,00%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank