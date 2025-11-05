Toyota rappelle 1,02 million de véhicules aux États-Unis en raison d'un défaut de la caméra arrière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'autres rappels de caméras arrière et d'autres véhicules) par David Shepardson

Toyota Motor 7203.T a annoncé mercredi qu'elle rappelait 1,02 million de véhicules auxÉtats-Unis en raison d'un défaut pouvant entraîner la défaillance d'une caméra de recul, augmentant ainsi le risque d'accident. Le rappel concerne certainsvéhicules Toyota et Lexusdes années modèles 2022 à 2026 -- notamment Camry, Highlander, RAV4, Prius et Lexus RX, TX, LS, GX, NX et LX -- ainsi que les véhicules Subaru Solterra équipés d'un système Panoramic View Monitor, a indiqué le constructeur automobile. Une erreur logicielle peut entraîner le gel ou l'extinction de l'image de la caméra lorsque le véhicule est en marche arrière, ce qui signifie que les véhicules ne sont pas conformes aux exigences fédérales en matière de visibilité arrière,a déclaré l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Les concessionnaires mettront à jour le logiciel d'aide au stationnement.

Les constructeurs automobiles ont rappelé des millions de véhicules ces dernières années pour des problèmes de caméra arrière. Au cours du mois dernier, Ford F.N a rappelé 3,3 millions de véhicules pour des problèmes de caméra arrière. L'année dernière, Stellantis STLAM.MI a rappelé près de 1,2 million de véhicules pour des problèmes de caméra arrière.

Les caméras sont obligatoires pour éviter que les conducteurs ne heurtent des personnes ou des objets en reculant.

Le mois dernier,Toyota a rappelé près de 394 000 véhicules américains en raison d'un problème de caméra de recul susceptible de réduire la visibilité des conducteurs et d'augmenter le risque d'accident.

Ce rappel concernait plusieurs modèles, dont certains véhicules Tundra et Tundra Hybride 2022-2025 et Sequoia Hybride 2023-2025.