Scaf : la France appelle à accélérer le programme malgré les tensions

Catherine Vautrin, ministre des Armées, à Sibiu (Roumanie), le 30 octobre 2025. ( AFP / OVIDIU MATIU )

En déplacement à Madrid ce vendredi, la ministre des Armées a souligné l'"urgence" de faire aboutir le programme d'avion de combat européen (Scaf), freiné par des désaccords entre indutriels.

"Il est logique que les trois pays puissent travailler ensemble et que les industries des trois pays puissent être parties de (sa) construction", a estimé à Madrid Catherine Vautrin, qualifiant le projet d'"extrêmement important" pour la défense européenne. Elle s'exprimait dans la capitale espagnole lors d'un point presse avec son homologue espagnole Margarita Robles.

la ministre des armées, qui effectuait là son deuxième déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction mi-octobre, a rappelé "l'échéance de 2040", date à laquelle que le Système de combat aérien futur (Scaf) est censé remplacer les Rafale français et Eurofighter allemands et espagnols .

Lancé en 2017 par Angela Merkel et Emmanuel Macron comme un étendard de la coopération de défense entre Berlin et Paris, avant d'être rejoint par l'Espagne, le projet de Scaf, évalué par les experts à près de 100 milliards d'euros, est pourtant aujourd'hui ponctué de tensions entre industriels de chaque pays .

"Faire des efforts"

Celles-ci s'exacerbent notamment car l'avionneur français Dassault réclame désormais plus d'autonomie dans son rôle de maître d'œuvre industriel pour lequel il a été désigné par les trois Etats, ce qui irrite à Madrid et Berlin.

Face à la presse ce vendredi 7 novembre, la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles a pour sa part appelé toutes les parties à "faire un effort" car ce projet "fondamental" doit "aboutir".

"Nous allons faire tout notre possible pour que nos trois pays parviennent à faire de ce programme un succès" , a-t-elle ajouté, précisant que le Scaf figurait parmi "les points précis" à aborder lors des discussions du jour avec Catherine Vautrin.

Face au blocage des discussions, un responsable français avait assuré fin septembre que la France était prête à développer "seule" un futur avion de combat, avant qu' Emmanuel Macron ne temporise en appelant Paris et Berlin à "travailler à des solutions communes" .