Les actions de Peloton bondissent, la stratégie de redressement gagne du terrain
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Peloton Interactive

PTON.O ont bondi de plus de 7% dans les échanges avant bourse vendredi après que la société de fitness a dépassé les estimations de revenus trimestriels, stimulée par l'attrait initial de sa gamme de produits rénovée et les augmentations de prix du matériel et des abonnements, renforçant ainsi la confiance des investisseurs dans sa stratégie de redressement.

Les résultats positifs marquent un tournant pour Peloton sous la direction du directeur général Peter Stern, qui a pris les rênes en janvier et s'est concentré sur le rétablissement de la rentabilité, la rationalisation des opérations et le repositionnement de la marque pour la croissance par le biais d'une gamme de produits et d'une stratégie de prix rafraîchies.

"Nous sommes encouragés par les progrès réalisés par Peloton en matière d'amélioration des bénéfices, d'augmentation du flux de trésorerie disponible et de désendettement", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan. "Mais il reste à voir si les initiatives en matière de produits et de marketing sont suffisamment significatives pour entraîner une croissance durable des revenus."

Peloton a récemment relancé son portefeuille de produits avec des fonctions alimentées par l'IA et a augmenté les prix du matériel et des abonnements. Cette décision intervient alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses pour les articles discrétionnaires à prix élevé dans un environnement économique instable.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 550,8 millions de dollars pour le trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 539,82 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action se négocie à un ratio cours/bénéfice de 79,95, reflétant les attentes d'une dynamique continue des bénéfices.

Valeurs associées

PELOTON INTERACTIVE RG-A
6,7100 USD NASDAQ -5,89%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/11/2025 à 11:11:52.

