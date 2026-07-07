Toyota investit $3,6 milliards de dollars dans une usine au Texas

par David Shepardson

Toyota Motor Corp

7203.T a annoncé lundi qu'elle allait construire une nouvelle usine automobile de 3,6 milliards de dollars (3,15 milliards d'euros) au Texas, le groupe ajoutant qu'il relocaliserait aux États-Unis une partie de sa production de camions actuellement assurée au Mexique.

Le constructeur automobile japonais a précisé que ce nouveau bâtiment de plus de 230.000 mètres carrés serait situé sur son site de production de San Antonio et ouvrirait ses portes d’ici 2030, créant ainsi 2.000 emplois.

L'entreprise a indiqué qu’elle transférerait la production de son pick-up Tacoma de taille moyenne de son usine de Basse-Californie, au Mexique, vers le Texas une fois la construction de l'usine achevée.

Toyota continuera à fabriquer des pick-up Tacoma dans son usine de Guanajuato, au Mexique. Toyota produit déjà des pick-up Tundra et des SUV dans son usine d’assemblage existante de San Antonio, sur le site où la nouvelle usine sera construite, et une nouvelle usine de fabrication d'essieux arrière devrait ouvrir à l’automne.

Le président américain Donald Trump a fait pression sur les constructeurs automobiles pour qu’ils délocalisent leur production aux États-Unis et a augmenté les droits de douane sur les voitures, l’acier, l’aluminium et les pièces détachées.

Toyota a déclaré qu’elle restait engagée dans ses activités au Mexique, au Canada et aux États-Unis, et a exhorté Donald Trump à prolonger l’accord de libre-échange nord-américain, que les constructeurs automobiles jugent essentiel à une production automobile intégrée.

En 2020, Toyota avait transféré la production du Tacoma de San Antonio vers l’usine mexicaine de Guanajuato, qui était alors venue s'ajouter à celle de Basse-Californie, où ce pick-up était fabriqué depuis 2004.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré que cet investissement serait éligible à une subvention de l’État de 20 millions de dollars ainsi qu’à d’autres mesures incitatives.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que l’annonce de l’investissement de Toyota "fait partie des nombreuses initiatives portées par le programme de l’administration Trump en matière de droits de douane, de déréglementation et de baisses d’impôts".

L’année dernière, le PDG de Toyota, Akio Toyoda, portait un t-shirt "Trump-Vance 2024" et une casquette rouge "Make America Great Again", ce qui lui a valu les éloges de Donald Trump et les critiques des écologistes.

Toyota a réussi à faire pression sur le Congrès et la Maison Blanche pour faire assouplir les règles californiennes en matière d’émissions et d’autres exigences relatives aux véhicules électriques, mais a également dû faire face à des surcoûts de plusieurs milliards de dollars dus aux droits de douane instaurés par Trump.

(David Shepardson; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)