Tour Eiffel: les actionnaires minoritaires se font entendre information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 16:55









(CercleFinance.com) - Alors que la Société de la Tour Eiffel (STE) a mené une augmentation de capital de 600 ME, garantie par son actionnaire majoritaire, SMABTP, et clôturée le 10 janvier, MAB Finances annonce que des actionnaires minoritaires représentant 'une partie significative du

flottant' demandent 'une indemnisation équitable'.



Ces actionnaires estiment en effet que l'opération a été 'lancée dans la précipitation' et réalisée au mépris de leurs intérêts, puisqu'entraînant une dilution massive au regard de la taille de l'opération en spoliant les minoritaires.



Ils rapportent que malgré une communication financière optimiste en 2024, la STE a subitement évoqué un risque de cessation de paiements en novembre.



Le calendrier accéléré n'a laissé que peu de temps aux actionnaires pour réagir, et les conditions de l'augmentation de capital ont été jugées très désavantageuses, avec une décote massive de 86,5 % par rapport à l'ANR liquidatif.



Les actionnaires minoritaires estiment que les fonds levés ne résoudront qu'un problème conjoncturel de trésorerie, tandis que l'opération favorise essentiellement l'actionnaire majoritaire, renforçant son contrôle au détriment des minoritaires. La transparence et la sincérité des informations financières sont également mises en doute dans leur communiqué.



Ainsi, les actionnaires minoritaires demandent une enquête des autorités de marché et une indemnisation équitable pour compenser leur préjudice.





Valeurs associées TOUR EIFFEL 5,14 EUR Euronext Paris +0,78%