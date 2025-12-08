Décès de Sala: après les plaidoiries, décision le 30 mars pour Cardiff City et le FC Nantes

Un portrait géant de l'attaquant argentin Emiliano Sala et des fleurs devant le stade de La Beaujoire à Nantes, le 5 février 2019, quelques jours après son décès ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Cardiff City dénonce la "négligence" d'un agent, le FC Nantes un "acharnement judiciaire": près de sept ans après la mort d'Emiliano Sala dans un accident d'avion, les avocats des deux clubs ont plaidé lundi devant le tribunal de commerce de Nantes, qui se prononcera le 30 mars.

L'attaquant argentin, âgé de 28 ans, avait péri dans un accident d'avion au-dessus de la Manche en janvier 2019 alors qu'il rejoignait Cardiff City, où il venait d'être transféré depuis le FC Nantes. Il n'avait pas eu le temps de jouer avec son nouveau club.

Le Cardiff City Football Club (CCFC) a saisi le tribunal de commerce de Nantes en 2023 pour réclamer réparation au titre des pertes de revenus et autres préjudices subis par le club en raison du décès du joueur.

Cardiff City défend que le FC Nantes était, via l'agent Willie McKay, impliqué dans l'organisation du vol privé à bord duquel le footballeur avait pris place et que, si le transfert était effectif au moment de l'accident selon le Tribunal arbitral du sport (TAS), c'est l'organisation de ce vol qui est en cause.

Willie McKay "ne pouvait pas ignorer l'illégalité du vol", a affirmé devant le tribunal de commerce l'avocat de Cardiff City, Me Olivier Loizon, selon qui Willie McKay a fait preuve de "légèreté" et de "négligence". "Quelle que soit la cause finale de l'accident, (Emiliano Sala) n'aurait pas dû être dans le vol", a-t-il ajouté.

De leur côté, les avocats du FC Nantes ont rappelé que seul David Henderson, organisateur du vol, avait été condamné par la justice au Royaume-Uni pour avoir engagé un pilote qu'il savait non qualifié et transporté un passager sans autorisation valide.

- Analyses financières -

Par ailleurs, le seul agent mandaté par le FC Nantes dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala était Mark McKay, fils de Willie McKay, a souligné Me Jérôme Marsaudon. Willie McKay "ne faisait qu'aider son fils, vu sa grande expérience", a ajouté l'avocat du FC Nantes.

"Il est triste de voir que Cardiff a instrumentalisé ce drame, et en a fait une vraie comédie judiciaire", a plaidé Me Marsaudon. "Rien dans ce dossier ne justifie que la responsabilité du FC Nantes soit engagée", a-t-il ajouté.

Plaidant à ses côtés, Me Louis-Marie Absil a dénoncé l'"acharnement judiciaire" de Cardiff City et sa "volonté de ternir la réputation du FC Nantes" et de son président.

Après une analyse menée par un expert mandaté par Cardiff City, le club gallois avait chiffré son préjudice à plus de 120 millions d'euros. Un expert financier a détaillé devant le tribunal la méthode de calcul, prenant notamment en compte le passage de Cardiff de la division 1 à la division 2.

Des chiffres "fantasmagoriques" pour Me Louis-Marie Absil. Un expert financier du FCN a notamment pointé à la barre des "hypothèses absurdes" et des "erreurs à tous les niveaux".

Face au tribunal de commerce, les avocats du FC Nantes ont demandé lundi un million d'euros à Cardiff City au titre du préjudice moral.

Dans une autre procédure liée au contentieux entre les deux clubs, le Tribunal arbitral du sport a estimé en 2022 que le transfert du joueur était bien finalisé au moment de sa mort.

En 2023, le tribunal du football de la Fédération internationale (Fifa) avait ordonné à Cardiff de régler au FC Nantes le solde du transfert du joueur argentin, soit à l'époque un peu plus de 11 millions d'euros sur un total de 17 millions.