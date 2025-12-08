Budget Sécu: le gouvernement a déposé un amendement portant la hausse des dépenses d'assurance maladie de 2 à 3%

La ministre de la Santé Stéphanie Rist à l'Élysée le 26 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

A 24 heures du vote crucial à l'Assemblée nationale sur le budget de la Sécurité sociale, la ministre de la Santé a annoncé lundi avoir déposé un amendement pour augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie "de 2 à 3%" pour tenter de décrocher une majorité.

"Pour un budget de la Sécurité sociale sincère au regard des derniers débats parlementaires, j'ai déposé un amendement portant l'Ondam -les dépenses d'assurance maladie- de 2 à 3%", a indiqué Stéphanie Rist sur X.

C'est "une sorte d'équilibrage" notamment pour "rendre compte du fait qu'il n'y aura pas de hausse des franchises médicales" en 2026, car "il n'y a pas de majorité parlementaire pour cela", a-t-elle précisé ensuite sur le plateau de BFMTV.

A l'intention des écologistes, le ministre de l'Economie Roland Lescure avait confirmé dimanche qu'il devrait y avoir un dernier amendement pour augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie, revendication importante de ce groupe. La ministre de la Santé avait affiché l'"objectif" de porter une augmentation de 3% de ces dépenses.

Si cet amendement est adopté, "ça sera un des éléments importants dans notre décision" sur l'ensemble du texte, a fait valoir à l'AFP la patronne des députés écologistes Cyrielle Chatelain.

L'abstention du groupe écologiste et social, qui compte 38 députés, pourrait en effet être nécessaire pour éviter un rejet du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, une hypothèse non négligeable à ce stade.

Le sénateur de Paris Yannick Jadot, ancien candidat à la présidentielle, a appelé les députés écologistes "au minimum à s'abstenir" mardi, estimant auprès de l'AFP qu'il ne fallait "pas sanctionner un compromis" sur lequel Les Ecologistes ont pesé.

Alors que les écologistes ont voté vendredi contre le volet recettes du budget de l'Etat, le patron du PS Olivier Faure a espéré pour sa part lundi que le "geste du gouvernement" d'augmenter l'objectif des dépenses d'assurance maladie "les amènera à faire le bon choix" sur le budget de la Sécu.

Interrogée sur les chances d'un vote positif mardi, Stéphanie Rist a répondu sur BFMTV que "c'est très difficile à dire" et que "chaque groupe regarde les uns et les autres" pour se positionner. Et "j'ai mené des réunions avec beaucoup de groupes aujourd'hui sur le côté technique (...) pour que chacun puisse voter en conscience", a-t-elle déclaré.

Si le texte n'est pas adopté, le gouvernement a maintes fois averti que le déficit de la Sécu plongerait autour des 30 milliards d'euros en 2026, contre 23 en 2025.

"Si le PLFSS est adopté: dépenses de santé maîtrisées malgré le déficit. En cas de rejet: dérive massive, plus de 30 milliards d'euros de déficit", a réaffirmé la ministre sur X.

Même si le vote mardi est positif, le projet de budget de la Sécurité sociale devra faire encore un aller-retour avec le Sénat avant son adoption définitive.