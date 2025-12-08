Condamné dans une affaire de marchés publics, le maire de Tarbes bientôt destitué

Le maire LR de Tarbes, Gérard Trémège (à gauche), à la mairie de la ville le 18 décembre 2013 ( AFP / LAURENT DARD )

Le maire LR de Tarbes, Gérard Trémège, va quitter ses fonctions après sa condamnation, lundi par le tribunal de Pau, à deux ans de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité avec application immédiate dans une affaire de marchés publics frauduleux.

Cette dernière peine étant assortie d'une mesure d'exécution provisoire, le préfet des Hautes-Pyrénées prendra prochainement un arrêté actant sa démission d'office. Une amende de 75.000 euros a également été prononcée.

L'élu de 81 ans, en poste depuis 2001, avait annoncé qu'il ne briguerait pas sa succession en 2026 mais il comptait figurer sur la liste conduite par Michel Garnier, un de ses proches, et semblait vouloir conserver la présidence de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

"Je prends acte. Je suis surpris, déçu", a réagi Gérard Trémège, interrogé par l'AFP après le prononcé du jugement, dont il peut faire appel. "Je vais y réfléchir", a-t-il ajouté sur ce point.

Poursuivi pour favoritisme et prise illégale d'intérêt, il avait comparu mi-novembre avec neuf autres prévenus - cinq anciens cadres administratifs de la ville de Tarbes, un architecte et trois entrepreneurs locaux.

Selon l'accusation, l'édile avait mis au point un "système" pour "avantager des proches" en leur accordant des marchés publics malgré des candidatures "aux dossiers incomplets" et à des tarifs souvent supérieurs à ceux du marché, ou en leur cédant des terrains municipaux à prix réduits.

Au procès, Gérard Trémège avait nié les faits, admettant avoir commis des "erreurs" mais jamais de façon délibérée, expliquant avoir privilégié "des entreprises du territoire" sans chercher "d'intérêt personnel", et dénonçant un dossier "orchestré" contre lui.

Une peine de trois ans de prison dont un ferme, aménageable sous la forme d'une détention à domicile avec bracelet électronique, assortie de cinq ans d'inéligibilité et de 75.000 euros d'amende, avait alors été requise par le procureur de Pau qui avait imputé au maire des "dysfonctionnements majeurs".

Prévu initialement lundi, un conseil municipal se tiendra le 15 décembre pour élire le nouveau maire de Tarbes.

Gérard Trémège a également été conseiller régional de Midi-Pyrénées, puis d'Occitanie, de 2004 à 2021, et député des Hautes-Pyrénées de 1986 à 1988 puis de 1993 à 1995.

Parmi les autres peines prononcées par le tribunal, un ancien directeur général des services de la commune a été condamné à neuf mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende, un ex-chef de service municipal et un architecte à six mois de prison avec sursis et 40.000 euros d'amende, un chef d'entreprise à trois mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende.

Deux autres dirigeants d'entreprises ont été relaxés, tandis que trois ex-chefs de services municipaux ont bénéficié d'une dispense de peine.