Tour d'horizon du crédit privé : réflexion sur les difficultés de financement à Berlin

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Lors de la plus grande conférence annuelle du secteur à Berlin cette semaine , des dirigeants des marchés privés ont fait état de revenus plus faibles et de difficultés à lever des fonds, tandis que le cabinet de conseil Bain & Co a déclaré que le capital-investissement traversait une « crise de liquidité » prolongée.

Nicolas Brugere, associé de la société suédoise de rachat EQT, a déclaré que les commanditaires – les investisseurs institutionnels qui fournissent des capitaux – souhaitaient voir un retour de leurs fonds afin de réinvestir, et que le secteur se concentrait.

« Les investisseurs veulent moins de relations et privilégient la taille », a-t-il déclaré lors de la conférence.

Matt Theodorakis, associé chez Ares Management ARES.N , l’un des plus grands gestionnaires mondiaux de crédit privé, a souligné un ralentissement des entrées de capitaux et un repli des investissements.

« Ce que nous constatons au sein de notre comité d’investissement, depuis trois à six mois, c’est que les flux de capitaux se sont taris », a-t-il déclaré lors d’une table ronde, soulignant comment le ralentissement des distributions se répercute sur l’ensemble des marchés, des rachats d’entreprises au crédit. Le rapport de Bain indique qu’un nombre croissant d’entreprises se retrouvent bloquées dans les portefeuilles, car la baisse des valorisations des logiciels, l’incertitude liée à la guerre en Iran et les tensions sur les marchés du crédit privé freinent les transactions, les levées de fonds et les sorties.

Les sociétés de capital-investissement détiennent désormais leurs actifs pendant environ sept ans en moyenne, au-delà des trois à cinq ans habituels, a indiqué Bain, tandis que le nombre d’entreprises invendues s’est élevé à environ 33 000. Une analyse de Reuters des documents réglementaires a montré que les dividendes versés par les prêteurs privés cotés aux États-Unis reposent sur des réserves de trésorerie plus maigres que ne le suggèrent les bénéfices publiés, ce qui accroît les risques pour les investisseurs attirés par les rendements élevés du secteur.

La couverture médiane des dividendes parmi 46 sociétés de développement commercial (BDC) a chuté à 0,99 fois au premier trimestre 2026, ce qui signifie que les revenus nets d'investissement déclarés ne couvraient plus entièrement les versements réguliers et supplémentaires.

En excluant les intérêts payés en nature, qui permettent aux emprunteurs de différer le paiement des intérêts en les ajoutant au solde de leur prêt, la couverture médiane est tombée à 0,89 fois. Les rachats se sont poursuivis au deuxième trimestre. Un fonds de crédit privé de BlackRock BLK.N , d'une valeur de 25 milliards de dollars, a reçu des demandes de rachat représentant 13,3 % de la valeur de ses actifs au premier trimestre et rachètera 5 %, a déclaré vendredi le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Les fenêtres de rachat des principales sociétés de développement commercial (BDC) non cotées aux États-Unis ont commencé à se refermer le mois dernier, les acteurs du marché surveillant de près le rythme des demandes de retrait. L'analyste de J.P. Morgan, Kabir Caprihan, a publié une enquête montrant qu'environ 85 % des investisseurs estiment que le total des demandes de rachat au deuxième trimestre pour l'ensemble des sociétés de développement commercial américaines non cotées sera supérieur à celui du premier trimestre.