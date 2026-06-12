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Microsoft envisage une réorganisation stratégique de Xbox
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 20:45

Microsoft étudie plusieurs scénarios pour réorganiser son activité de jeux vidéo Xbox, selon des informations publiées par The Information. Parmi les options examinées figure une possible séparation de l'activité ou sa transformation en filiale détenue à 100% par le groupe. D'autres pistes, comme la création d'une coentreprise avec des partenaires extérieurs, seraient également à l'étude dans le cadre d'une réflexion plus large sur l'avenir de cette division.

La réorganisation envisagée pourrait, à terme, faciliter une éventuelle cession partielle ou totale de l'activité. Aucune décision n'aurait toutefois été prise à ce stade et aucune mesure ne serait attendue à court terme. Les discussions resteraient exploratoires, selon les sources citées par le média.

Cette réflexion intervient alors que Microsoft a profondément renforcé sa présence dans le secteur du jeu vidéo ces dernières années à travers plusieurs acquisitions majeures. La division Xbox regroupe aujourd'hui les consoles Xbox, le service d'abonnement Game Pass ainsi que de nombreux studios de développement. Le groupe n'a pas souhaité commenter ces informations.

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