Football-Le Ghanéen Thomas Partey forfait pour le match contre le Panama après un refus de visa, selon la FIFA

Le milieu de terrain de Villarreal et du Ghana, Partey, accusé de viol et d'agression sexuelle, comparaît devant la Southwark Crown Court, à Londres

Le ‌milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ne participera ​pas au match de Coupe du monde contre le Panama mercredi, sa demande de visa pour entrer ​au Canada ayant été refusée, a annoncé la FIFA vendredi.

"La FIFA peut ​confirmer que le joueur Thomas ⁠Partey ne pourra pas se rendre du ‌camp de base de l'équipe du Ghana à Boston, aux USA, au Canada pour ​le premier match ‌contre le Panama mercredi 17 juin, sa ⁠demande de visa ayant été refusée par le gouvernement canadien", a déclaré la FIFA dans un communiqué adressé ⁠à Reuters.

"La FIFA ‌n'intervient pas dans les procédures d'immigration des ⁠pays hôtes, y compris dans l'octroi des ‌visas."

Le gouvernement canadien n'a pas immédiatement répondu ⁠à une demande par e-mail de Reuters.

Thomas ⁠Partey se trouve ‌avec le reste de l'équipe du Ghana à ​Boston et sera autorisé ‌à jouer lors des prochains matchs du groupe L contre l'Angleterre dans ​cette ville et contre la Croatie à Philadelphie.

Thomas Partey, âgé de 32 ans, ancien ⁠milieu de terrain d'Arsenal qui joue désormais pour Villarreal, fait l'objet d'accusations de viol et d'agression sexuelle au Royaume-Uni. Il a nié ces accusations.

(Rédigé par Julien Prétot, reportage aditionnel Divya Rajagopal à Toronto; version ​française Clément Martinot)