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Football-Le Ghanéen Thomas Partey forfait pour le match contre le Panama après un refus de visa, selon la FIFA
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 21:13

Le milieu de terrain de Villarreal et du Ghana, Partey, accusé de viol et d'agression sexuelle, comparaît devant la Southwark Crown Court, à Londres

Le milieu de terrain de Villarreal et du Ghana, Partey, accusé de viol et d'agression sexuelle, comparaît devant la Southwark Crown Court, à Londres

Le ‌milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ne participera ​pas au match de Coupe du monde contre le Panama mercredi, sa demande de visa pour entrer ​au Canada ayant été refusée, a annoncé la FIFA vendredi.

"La FIFA peut ​confirmer que le joueur Thomas ⁠Partey ne pourra pas se rendre du ‌camp de base de l'équipe du Ghana à Boston, aux USA, au Canada pour ​le premier match ‌contre le Panama mercredi 17 juin, sa ⁠demande de visa ayant été refusée par le gouvernement canadien", a déclaré la FIFA dans un communiqué adressé ⁠à Reuters.

"La FIFA ‌n'intervient pas dans les procédures d'immigration des ⁠pays hôtes, y compris dans l'octroi des ‌visas."

Le gouvernement canadien n'a pas immédiatement répondu ⁠à une demande par e-mail de Reuters.

Thomas ⁠Partey se trouve ‌avec le reste de l'équipe du Ghana à ​Boston et sera autorisé ‌à jouer lors des prochains matchs du groupe L contre l'Angleterre dans ​cette ville et contre la Croatie à Philadelphie.

Thomas Partey, âgé de 32 ans, ancien ⁠milieu de terrain d'Arsenal qui joue désormais pour Villarreal, fait l'objet d'accusations de viol et d'agression sexuelle au Royaume-Uni. Il a nié ces accusations.

(Rédigé par Julien Prétot, reportage aditionnel Divya Rajagopal à Toronto; version ​française Clément Martinot)

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